  • Бородавко о финале Кубка России: «Организация не хуже, чем на этапах Кубка мира»
Бородавко о финале Кубка России: «Организация не хуже, чем на этапах Кубка мира»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сравнил уровень организации национальных соревнований с Кубком мира.

С 28 по 29 марта в Апатитах проходили гонки финала Кубка России. С 31 марта по 5 апреля спортсмены будут выступать в Кировске.

«Это финальные соревнования всего сезона. Самое крупное соревнование, куда приехали все лыжники. Организован большой тур, проводятся шесть гонок, которые проходят в разных местах. Организаторы очень сильно постарались. Хорошо сохранен снег, прекрасно подготовлена лыжня, прекрасное размещение, есть трансляции.

Вся организация на очень высоком уровне – это очень приятно. Есть четкий порядок, все идет как нужно. Организация не хуже, чем на этапах Кубка мира. Остается сказать спасибо руководителям федерации, руководителям ФосАгро, Мнспорту и областному спорткомитету, которые сумели все это организовать.

Финалом станет гонка подъемом в гору. Все проверено, все работает как часы. Надеюсь, все пройдет на высочайшем уровне. Все зрители, любители лыжных гонок сумеют это увидеть. Что касается призовых, то ФосАгро выделили достаточно серьезные средства. Это радует спортсменов. Все очень достойно, на хорошем уровне», – сказал Бородавко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Да, трансляции незабываемы. Уровень запредельный! Европе такое и присниться не могло.
Когда на финише непонятен результат, а о том как идут по дистанции можно только догадываться. Популяризация лыж удалась на славу.
Особенно трансляции. Просто топ-уровень!😎
Бородавко и вся федерация живут в прошлом веке. Никого не интересует продажа высококачественного продукта (а он реально на мировом уровне). Никому не нужны полные трибуны, зрители вдоль трассы, хорошая развлекательная программа, еда и вообще удобства болельщиков, никому не нужно сделать внятную и яркую картинку и продать её телевидению. Здесь поле непаханное. Сравните с коммерческими стартами в фигурке, скажем. С КХЛ, с футболом. Не хватает современных менеджеров.

Им было бы намного проще, если бы никаких трансляций вообще не было, наверно. Выкладывали бы протоколы через неделю.
Какие полные трибуны ?
В Москве на пустых стадионах катают РПЛ
Особенно трансляции И отсутствие зрителей..
