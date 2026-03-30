Бородавко о финале Кубка России: «Организация не хуже, чем на этапах Кубка мира»

Тренер лыжников Бородавко: уровень организации Кубка России не хуже, чем на КМ.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сравнил уровень организации национальных соревнований с Кубком мира.

С 28 по 29 марта в Апатитах проходили гонки финала Кубка России. С 31 марта по 5 апреля спортсмены будут выступать в Кировске.

«Это финальные соревнования всего сезона. Самое крупное соревнование, куда приехали все лыжники. Организован большой тур, проводятся шесть гонок, которые проходят в разных местах. Организаторы очень сильно постарались. Хорошо сохранен снег, прекрасно подготовлена лыжня, прекрасное размещение, есть трансляции.

Вся организация на очень высоком уровне – это очень приятно. Есть четкий порядок, все идет как нужно. Организация не хуже, чем на этапах Кубка мира. Остается сказать спасибо руководителям федерации, руководителям ФосАгро, Мнспорту и областному спорткомитету, которые сумели все это организовать.

Финалом станет гонка подъемом в гору. Все проверено, все работает как часы. Надеюсь, все пройдет на высочайшем уровне. Все зрители, любители лыжных гонок сумеют это увидеть. Что касается призовых, то ФосАгро выделили достаточно серьезные средства. Это радует спортсменов. Все очень достойно, на хорошем уровне», – сказал Бородавко.