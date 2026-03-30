  Депутат Свищев: «В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры – как зимние, так и летние. У нас для этого громаднейший потенциал»
Депутат Свищев: «В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры – как зимние, так и летние. У нас для этого громаднейший потенциал»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что в России еще пройдут Олимпийские игры.

Москва принимала летние соревнования в 1980 году, Сочи – зимние в 2014-м.

«Олимпийские игры для любой страны – это колоссальный рывок вперед. Именно поэтому за право проведения борются все страны. Это полная модернизация всего региона: дороги, аэропорты, коммуникации, стадионы. Мы на примере олимпийского Сочи и чемпионата мира по футболу видели, как преобразились города и регионы. Сочи до сих пор живет по тому импульсу, что дала Олимпиада.

Россия – огромная страна с богатейшей историей и возможностями. В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры – как зимние, так и летние. У нас для этого громаднейший потенциал. Сейчас устаканятся все международные кризисы, и надо подавать заявки на проведение крупнейших международных соревнованиях, вплоть до Олимпийских игр», – сказал Свищев.

В марте Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
А также осенние и весенние! Потому что паралимпийские игры есть, а для психбольных ничего нет(
Магнитогорский металлургический комбинат объявил о сокращении персонала на фоне снижения внутреннего спроса на продукцию. А у этого перспективы какие-то нарисовались..
Знаешь почему. Потому что продукция плохая. Говорю так как знаю не понаслышке.
А он как связан с Магнитогорским металлургическим комбинатом?
Там есть другие, он в своей области народ веселит.
Жаль только- жить в эту пору прекрасную, уж не придётся ни мне, ни тебе. Н. А. Некрасов
ахаха, безусловно, но только когда и этот главный бандит и вся дума будет под ковром истории ,лет через 30, вполне
Тов. Свищёв, а что там с первыми летними Всемиρными игρами дρужбы, которые, согласно решению Πρезиденτа ΡΦ должны пройти в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 ноября 2023 года, 11:57 обновлено 12:24]⁉️
Πρезиденτ ΡΦ ведь своё решение не менял‼️❗‼️ какие-то ноунеймы говорили, что игры перенесли на 2025 год... Или вам Πρезиденτ ΡΦ не указ, вы сразу олимпиады проводить собрались❓🤬
Вместо того, чтобы "чесать языком" занимался бы играми дружбы... Апрель 2026 уже на следующей неделе, а у них "конь не валялся"...
Конечно, будут. Вот как только развалины бункера закончат разбирать...
А можно, пока не утихли конфликты, провести полную модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в г. Шахты (внесён в Книгу рекордов Гиннесса как населённый пункт, подаривший миру самое большое количество олимпийских чемпионов на душу населения).
Может быть даже межгалактические игры будут когда-нибудь проходить, но это не точно....
А Игры Дружбы когда?
Вспоминаются две строчки Некрасова:
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.
