Депутат Свищев: «В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры – как зимние, так и летние. У нас для этого громаднейший потенциал»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что в России еще пройдут Олимпийские игры.

Москва принимала летние соревнования в 1980 году, Сочи – зимние в 2014-м.

«Олимпийские игры для любой страны – это колоссальный рывок вперед. Именно поэтому за право проведения борются все страны. Это полная модернизация всего региона: дороги, аэропорты, коммуникации, стадионы. Мы на примере олимпийского Сочи и чемпионата мира по футболу видели, как преобразились города и регионы. Сочи до сих пор живет по тому импульсу, что дала Олимпиада.

Россия – огромная страна с богатейшей историей и возможностями. В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры – как зимние, так и летние. У нас для этого громаднейший потенциал. Сейчас устаканятся все международные кризисы, и надо подавать заявки на проведение крупнейших международных соревнованиях, вплоть до Олимпийских игр», – сказал Свищев.

В марте Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России.

