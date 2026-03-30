Депутат Свищев: «В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры – как зимние, так и летние. У нас для этого громаднейший потенциал»
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что в России еще пройдут Олимпийские игры.
Москва принимала летние соревнования в 1980 году, Сочи – зимние в 2014-м.
«Олимпийские игры для любой страны – это колоссальный рывок вперед. Именно поэтому за право проведения борются все страны. Это полная модернизация всего региона: дороги, аэропорты, коммуникации, стадионы. Мы на примере олимпийского Сочи и чемпионата мира по футболу видели, как преобразились города и регионы. Сочи до сих пор живет по тому импульсу, что дала Олимпиада.
Россия – огромная страна с богатейшей историей и возможностями. В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры – как зимние, так и летние. У нас для этого громаднейший потенциал. Сейчас устаканятся все международные кризисы, и надо подавать заявки на проведение крупнейших международных соревнованиях, вплоть до Олимпийских игр», – сказал Свищев.
В марте Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России.
Там есть другие, он в своей области народ веселит.
Πρезиденτ ΡΦ ведь своё решение не менял‼️❗‼️ какие-то ноунеймы говорили, что игры перенесли на 2025 год... Или вам Πρезиденτ ΡΦ не указ, вы сразу олимпиады проводить собрались❓🤬
Вместо того, чтобы "чесать языком" занимался бы играми дружбы... Апрель 2026 уже на следующей неделе, а у них "конь не валялся"...
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.