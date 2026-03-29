Лыжи. Чемпионат Норвегии. Саннесс победила в коньковой гонке на 30 км, Фоснес – 2-я, Вестад – 3-я, Андерсен – первый на 50 км, Рее – 2-й, Хедегарт – 3-й
Нура Саннесс выиграла гонку на 30 км свободным стилем на лыжном чемпионате Норвегии.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Люгне
Женщины
30 км, свободный стиль
1. Нура Саннесс – 1:14.37,3
2. Кристин Фоснес – 16,9
3. Улине Вестад – 29,9
4. Каролине Симпсон-Ларсен – 43,3
5. Каролине Греттинг – 55,8
6. Тириль Венг – 1.07,3
7. Ингрид Тандревольд – 1.49,3
Мужчины
50 км, свободный стиль
1. Ивер Андерсен – 2:02.44,3
2. Андреас Рее – 23,7
3. Эйнар Хедегарт – 1.44,5
4. Симон Киркеэйде – 2.17,4
5. Симен Крюгер – 2.54,1
6. Карстен Вестад – 3.03,0
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
