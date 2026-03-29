  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Лыжи. Чемпионат Норвегии. Саннесс победила в коньковой гонке на 30 км, Фоснес – 2-я, Вестад – 3-я, Андерсен – первый на 50 км, Рее – 2-й, Хедегарт – 3-й
0

Лыжи. Чемпионат Норвегии. Саннесс победила в коньковой гонке на 30 км, Фоснес – 2-я, Вестад – 3-я, Андерсен – первый на 50 км, Рее – 2-й, Хедегарт – 3-й

Саннес победила в гонке на 30 км на чемпионате Норвегии.

Нура Саннесс выиграла гонку на 30 км свободным стилем на лыжном чемпионате Норвегии. 

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Люгне

Женщины

30 км, свободный стиль

1. Нура Саннесс – 1:14.37,3

2. Кристин Фоснес – 16,9

3. Улине Вестад – 29,9

4. Каролине Симпсон-Ларсен – 43,3

5. Каролине Греттинг – 55,8

6. Тириль Венг – 1.07,3

7. Ингрид Тандревольд – 1.49,3

Мужчины

50 км, свободный стиль

1. Ивер Андерсен – 2:02.44,3

2. Андреас Рее – 23,7 

3. Эйнар Хедегарт – 1.44,5

4. Симон Киркеэйде – 2.17,4

5. Симен Крюгер – 2.54,1

6. Карстен Вестад – 3.03,0

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
чемпионат Норвегии
logoТириль Венг
Улине Вестад
logoКристин Фоснес
logoсборная Норвегии жен
logoКаролине Симпсон-Ларсен
logoНура Саннесс
Каролине Греттинг
результаты
logoлыжные гонки
logoАндреас Фьюрен Рее
logoСимен Хегстад Крюгер
logoсборная Норвегии
logoЭйнар Хедегарт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
