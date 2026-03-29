Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классическом спринте, Сван – 2-я, Далквист – 3-я

Сундлинг победила в классическом спринте на чемпионате Швеции.

Йонна Сундлинг одержала победу в классическом спринте на чемпионате Швеции по лыжным гонкам.

Ранее она завоевала золотые медали в эстафете, масс-старте и коньковой «разделке».

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Умео

Женщины

Спринт, классический стиль

1. Йонна Сундлинг – 3.27,57

2. Линн Сван – 3.32,25

3. Майя Далквист – 3.39,26

4. Йоханна Хагстрем – 3.40,61

5. Марта Русенберг – 3.40,69

6. Моа Лундгрен – 3.48,99