Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классическом спринте, Сван – 2-я, Далквист – 3-я
Йонна Сундлинг одержала победу в классическом спринте на чемпионате Швеции по лыжным гонкам.
Ранее она завоевала золотые медали в эстафете, масс-старте и коньковой «разделке».
Лыжные гонки
Чемпионат Швеции
Умео
Женщины
Спринт, классический стиль
1. Йонна Сундлинг – 3.27,57
2. Линн Сван – 3.32,25
3. Майя Далквист – 3.39,26
4. Йоханна Хагстрем – 3.40,61
5. Марта Русенберг – 3.40,69
6. Моа Лундгрен – 3.48,99
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
