  • Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классическом спринте, Сван – 2-я, Далквист – 3-я
Йонна Сундлинг одержала победу в классическом спринте на чемпионате Швеции по лыжным гонкам.

Ранее она завоевала золотые медали в эстафете, масс-старте и коньковой «разделке».

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Умео

Женщины

Спринт, классический стиль

1. Йонна Сундлинг – 3.27,57

2. Линн Сван – 3.32,25

3. Майя Далквист – 3.39,26

4. Йоханна Хагстрем – 3.40,61

5. Марта Русенберг – 3.40,69

6. Моа Лундгрен – 3.48,99

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Йонна прёт как танк...вот бы на ОИ такая форма была...ошиблась с подводкой...я этого ожидал
очень поздно поехала в горы
Эх , Йонна, а ведь таким должен был быть пьедестал на ОИ , ну ничего , надеюсь , что на ЧМ 2027 еще покажет всем высший класс
5 секунд второй и 12 третьей? Это что за декласс? По ходу с пиком формы Йонна промазала в этом году
Йонна конечно выдала "угля" в завершении сезона.Молодец ! 🥇🥇🥇🥇.
Йонночка не ошибётся с пиком формы в Фалуне-2027.
