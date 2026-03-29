Юрий Бородавко: «Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить. Для него нет принципиальной разницы, кого именно»

Бородавко: Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко прокомментировал итоги коньковой «разделки» на 10 км в финале Кубка России в Апатитах.

Александр Большунов одержал победу, Савелий Коростелев занял второе место, Сергей Ардашев стал третьим.

– Гонка получилась достаточно сложной из‑за весенней погоды. Лыжня была сыпучей, снег проваливался, было трудно оттолкнуться. Но условия для всех одинаковые. Борьба получилась серьезной. Александр шел позади, контролировал ситуацию и на финише имел около пяти секунд комфортного преимущества.

– Было ли принципиально для Александра обойти Савелия Коростелева?

– Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить. Поэтому для него нет принципиальной разницы, кого именно. Его цель – быть сильнее всех соперников на старте. Он просто выполняет свою задачу, – сказал Бородавко.