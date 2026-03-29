  • Юрий Бородавко: «Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить. Для него нет принципиальной разницы, кого именно»
Юрий Бородавко: «Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить. Для него нет принципиальной разницы, кого именно»

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко прокомментировал итоги коньковой «разделки» на 10 км в финале Кубка России в Апатитах.

Александр Большунов одержал победу, Савелий Коростелев занял второе место, Сергей Ардашев стал третьим.

– Гонка получилась достаточно сложной из‑за весенней погоды. Лыжня была сыпучей, снег проваливался, было трудно оттолкнуться. Но условия для всех одинаковые. Борьба получилась серьезной. Александр шел позади, контролировал ситуацию и на финише имел около пяти секунд комфортного преимущества.

– Было ли принципиально для Александра обойти Савелия Коростелева?

– Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить. Поэтому для него нет принципиальной разницы, кого именно. Его цель – быть сильнее всех соперников на старте. Он просто выполняет свою задачу, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Ну здесь я думаю Юрий Викторович лукавит, в обеих гонках видно было как Большунов выкладывался, что после финиша долго встать не мог. Другое дело, что и Коростелёв явно тоже не спустя рукава бежит. Так что их заочное противостояние даже на пользу обоим, ведь в итоге даже бедный Серёга Ардашев им полминуты сегодня проиграл😂
Вчера и сегодня мотивации для победы было однозначно побольше, нейтрал Савелий всё-таки с КМ подъехал
Конечно есть. Видно что Большунов рвёт задницу и выпрыгивает из штанов, чтобы обыграть Коростелева.
Вон сколько накидывает тем, кому проигрывал по сезону на КР
Нужно поблагодарить Ардашева за мотивацию на Сахалине, а Коростылёва здесь. Но Саныч растает только после 6:0, хотя сомневаюсь, что так будет по счёту. Можно ссылаться на мягкий снег, но обыграл именно в технике хода, учитывая слишком пологую трассу.
