  Российская фристайлистка Глазкова заняла третье место в хафпайпе на этапе Кубка мира в Швейцарии
Российская фристайлистка Глазкова заняла третье место в хафпайпе на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российская фристайлистка Александра Глазкова заняла третье место в хафпайпе на этапе Кубка мира в Швейцарии.

1. Зои Аткин (Великобритания) – 86,75

2. Миша Томас (Новая Зеландия) – 80,75

3. Александра Глазкова (Россия) – 80,00

