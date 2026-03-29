Российская фристайлистка Глазкова заняла третье место в хафпайпе на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российская фристайлистка Глазкова завоевала бронзу на Кубке мира в Швейцарии.

Российская фристайлистка Александра Глазкова заняла третье место в хафпайпе на этапе Кубка мира в Швейцарии. Фристайл Кубок мира Сильваплана, Швейцария Женщины Хафпайп 1. Зои Аткин (Великобритания) – 86,75 2. Миша Томас (Новая Зеландия) – 80,75 3. Александра Глазкова (Россия) – 80,00