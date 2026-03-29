Российская фристайлистка Глазкова заняла третье место в хафпайпе на этапе Кубка мира в Швейцарии
Российская фристайлистка Глазкова завоевала бронзу на Кубке мира в Швейцарии.
Российская фристайлистка Александра Глазкова заняла третье место в хафпайпе на этапе Кубка мира в Швейцарии.
Фристайл
Кубок мира
Сильваплана, Швейцария
Женщины
Хафпайп
1. Зои Аткин (Великобритания) – 86,75
2. Миша Томас (Новая Зеландия) – 80,75
3. Александра Глазкова (Россия) – 80,00
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
