Домен Превц и Ника Превц победили в общих зачетах Кубка мира по прыжкам с трамплина

Словенцы Домен Превц и Ника Превц выиграли общие зачеты Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2025/26. Прыжки с трамплина Кубок мира-2025/26 Общий зачет Мужчины 1. Домен Превц (Словения) – 2148 2. Рею Кобаяси (Япония) – 1194 3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 1159 4. Рен Никайдо (Япония) – 1109 5. Анже Ланишек (Словения) – 1009 6. Штефан Эмбахер (Австрия) – 992 Женщины 1. Ника Превц (Словения) – 2676 2. Нодзоми Маруяма (Япония) – 1870 3. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 1628 4. Лиза Эдер (Австрия) – 1417 5. Селина Фрайтаг (Германия) – 1248 6. Эбигейл Стрейт (Канада) – 1202