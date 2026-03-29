Домен Превц и Ника Превц победили в общих зачетах Кубка мира по прыжкам с трамплина
Домен Превц и Ника Превц выиграли общие зачеты Кубка мира по прыжкам с трамплина.
Словенцы Домен Превц и Ника Превц выиграли общие зачеты Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2025/26.
Прыжки с трамплина
Кубок мира-2025/26
Общий зачет
Мужчины
1. Домен Превц (Словения) – 2148
2. Рею Кобаяси (Япония) – 1194
3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 1159
4. Рен Никайдо (Япония) – 1109
5. Анже Ланишек (Словения) – 1009
6. Штефан Эмбахер (Австрия) – 992
Женщины
1. Ника Превц (Словения) – 2676
2. Нодзоми Маруяма (Япония) – 1870
3. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 1628
4. Лиза Эдер (Австрия) – 1417
5. Селина Фрайтаг (Германия) – 1248
6. Эбигейл Стрейт (Канада) – 1202
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
