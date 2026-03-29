Домен Превц и Ника Превц победили в общих зачетах Кубка мира по прыжкам с трамплина

Словенцы Домен Превц и Ника Превц выиграли общие зачеты Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2025/26.

Прыжки с трамплина

Кубок мира-2025/26

Общий зачет

Мужчины

1. Домен Превц (Словения) – 2148

2. Рею Кобаяси (Япония) – 1194

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 1159

4. Рен Никайдо (Япония) – 1109

5. Анже Ланишек (Словения) – 1009

6. Штефан Эмбахер (Австрия) – 992

Женщины

1. Ника Превц (Словения) – 2676

2. Нодзоми Маруяма (Япония) – 1870

3. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 1628

4. Лиза Эдер (Австрия) – 1417

5. Селина Фрайтаг (Германия) – 1248

6. Эбигейл Стрейт (Канада) – 1202

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
