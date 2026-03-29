Прыжки с трамплина. Кубок мира. Линдвик победил, Превц – 2-й, Форфанг – 3-й
Норвежец Линдвик выиграл послений старт сезона на КМ по прыжкам с трамплина.
Норвежский прыгун с трамплина Мариус Линдвик победил на этапе Кубка мира в Планице. Это был заключительный старт сезона.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Планица, Словения
HS240
1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 459,5 балла (238,5 м + 231,0 м)
2. Домен Превц (Словения) – 453,9 (240,5 + 229,5)
3. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 441,3 (232,5 + 219,5)
4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 438,4 (224,5 + 238,0)
5. Валентен Фубер (Франция) – 425,4 (239,0 + 218,5)
6. Штефан Крафт (Австрия) – 422,6 (223,5 + 221,0)
7. Наоки Накамура (Япония) – 422,1 (222,0 + 221,5)
8. Карл Гайгер (Германия) – 419,7 (233,0 + 227,5)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
