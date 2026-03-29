Дмитрий Чернышенко: «ОКР защищает права наших спортсменов, создает условия для их подготовки, делает все, чтобы российский спорт развивался»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) со 115-летием.

«Поздравляю Олимпийский комитет России с 115-летием плодотворного труда и славных побед. Сегодня ОКР продолжает заложенные традиции: защищает права наших спортсменов, создает условия для их подготовки, делает все, чтобы российский спорт развивался. За это время в нашей копилке 2006 олимпийских наград. Это результат упорства нескольких поколений наших спортсменов.

За каждой медалью – уникальная история твердости духа и силы воли. Мы гордимся нашими победителями и работаем вместе, чтобы российский спорт становился только лучше, а наши атлеты и дальше прославляли страну на международной арене», – сказал Чернышенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Как надоели эти формальные, пустые словеса. Лапша. Я их наслушалась еще сто лет назад, но, они все в том же духе продолжают. Ни уму ни сердцу!
Бла, Бла.. Защищают они..
ОКР пока ещё даже не восстановлен в своих правах. От чего он наших спортсменов защитил в этот Олимпийский цикл? Сколько можно уже пустословить.
Ага, особенно "Защищает права спортсменов", уже 4 года защищает. Сплошные лозунги, как всегда.
делает все, чтобы российский спорт развивался

Так и Гриша Родченков об этом говорил.
Молчали бы уж.
Продвигаете? И даже защищаете? И штаны свои на этом порвали? Да что вы говорите!
В 2030 на Сахалине же ОИ)
