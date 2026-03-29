  Михаил Дегтярев: «Восстановление наших атлетов в правах будет продолжаться, мы увидим еще больше побед»
Михаил Дегтярев: «Восстановление наших атлетов в правах будет продолжаться, мы увидим еще больше побед»

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что восстановление прав российских спортсменов продолжится.

«Результаты в Италии показали, что российский спорт остается частью мирового олимпийского движения. Восстановление в правах наших атлетов будет продолжаться, мы увидим еще больше побед, а гимн России на международных соревнованиях будет звучать все чаще.

Международный олимпийский комитет уже снял ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях, российский флаг поднимается и гимн звучит на десятках первенств Европы и мира.

Впереди полное восстановление в правах Олимпийского комитета России, юношеские Олимпийские игры осенью 2026 года в Сенегале, а также Олимпийские игры 2028 года в США, к которым мы уже готовим команду», – сказал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
наши фигуристы юниоры не в курсе видимо??? и лыжники с биатлонистами???
Уже рыдать хочется от того, что фигуристы и биатлонисты в бане уже 4 года (как и лыжники).
А главное, абсолютно ни за что. И этому ису ничего за это не будет. Почему не подают в суд, почему вообще ничего не делают.
уже плакать хочется от того,что фигуристов-юниоров не допускают даже как нейтралов.и ведь это продлится еще не один год
почему столь важная новость не выделена болдом ???
Он наверняка даже не понимает (для этого мозг нужен) насколько это глупо и смешно смотрится со стороны. И тем более - со стороны блока НАТО.
