Михаил Дегтярев: «Восстановление наших атлетов в правах будет продолжаться, мы увидим еще больше побед»

Дегтярев: восстановление наших атлетов в правах будет продолжаться.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР ) Михаил Дегтярев заявил, что восстановление прав российских спортсменов продолжится.

«Результаты в Италии показали, что российский спорт остается частью мирового олимпийского движения. Восстановление в правах наших атлетов будет продолжаться, мы увидим еще больше побед, а гимн России на международных соревнованиях будет звучать все чаще.

Международный олимпийский комитет уже снял ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях, российский флаг поднимается и гимн звучит на десятках первенств Европы и мира.

Впереди полное восстановление в правах Олимпийского комитета России, юношеские Олимпийские игры осенью 2026 года в Сенегале, а также Олимпийские игры 2028 года в США, к которым мы уже готовим команду», – сказал Дегтярев.