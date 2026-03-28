Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Спицов, Волков, Терентьев пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Большунов и Коростелев пробегут «разделку» на 10 км в финале Кубка России.

29 марта в финале Кубка России в Апатитах пройдет мужская гонка на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. 

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Апатиты

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Илья Трегубов

4. Андрей Ларьков

5. Андрей Кузнецов

6. Константин Тиунов

7. Илья Порошкин

8. Ермил Вокуев 

9. Алексей Червоткин

10. Александр Ившин

11. Александр Бакуров

12. Антон Тимашов

16. Дмитрий Жуль

18. Павел Соловьев

19. Сергей Забалуев

24. Данила Карпасюк

25. Андрей Собакарев

28. Илья Семиков

29. Иван Горбунов

30. Владислав Осипов

31. Андрей Сахаров

32. Андрей Мельниченко

33. Денис Спицов

34. Сергей Волков

35. Андрей Вьюхин

36. Александр Терентьев

37. Сергей Ардашев

38. Савелий Коростелев

39. Егор Митрошин

40. Александр Большунов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
