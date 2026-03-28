Лыжи. Финал Кубка России. Степанова, Непряева, Пеклецова, Никитина, Пантрина, Крупицкая пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Степанова и Непряева пробегут коньковую «разделку» в финале Кубка России.

29 марта в финале Кубка России в Апатитах пройдет женская гонка на 10 км с раздельным стартом свободным стилем.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Апатиты

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Руслана Дьякова

3. Олеся Ляшенко

4. Светлана Заборская

5. Алина Кудисова

6. Мария Истомина

7. Арина Каличева

8. Ольга Сергеева

11. Алиса Жамбалова

14. Алена Баранова

15. Екатерина Евтягина

17. Екатерина Шибекина

21. Христина Мацокина

24. Арина Рощина

25. Ксения Шорохова

26. Елизавета Маслакова

27. Ольга Царева

30. Екатерина Смирнова

31. Елизавета Шалабода

33. Лидия Горбунова

34. Евгения Крупицкая

35. Дарья Непряева

36. Алина Пеклецова

37. Елизавета Пантрина

38. Екатерина Никитина

39. Дарья Канева

40. Вероника Степанова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

