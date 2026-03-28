  Лыжи. Финал Кубка России. Степанова, Непряева, Пеклецова, Никитина, Пантрина, Крупицкая пробегут коньковую «разделку» на 10 км
Лыжи. Финал Кубка России. Степанова, Непряева, Пеклецова, Никитина, Пантрина, Крупицкая пробегут коньковую «разделку» на 10 км

29 марта в финале Кубка России в Апатитах пройдет женская гонка на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. 

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Апатиты

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Руслана Дьякова

3. Олеся Ляшенко

4. Светлана Заборская

5. Алина Кудисова

6. Мария Истомина

7. Арина Каличева

8. Ольга Сергеева

11. Алиса Жамбалова

14. Алена Баранова

15. Екатерина Евтягина

17. Екатерина Шибекина

21. Христина Мацокина

24. Арина Рощина

25. Ксения Шорохова

26. Елизавета Маслакова

27. Ольга Царева

30. Екатерина Смирнова

31. Елизавета Шалабода

33. Лидия Горбунова

34. Евгения Крупицкая

35. Дарья Непряева

36. Алина Пеклецова

37. Елизавета Пантрина

38. Екатерина Никитина

39. Дарья Канева

40. Вероника Степанова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Ставлю на пеклецову.
конек? если Степанова в хорошей форме, то 100% фаворит, без вариантов. ну а так и Пеклецова и Нититина и Крупицкая могут. Правда, показалось, что Крупицкая не очень себя чувствует
А что-нибудь, кроме разделок, причем почему-то опять коньком, будет вообще на этом Кубке?
Ответ selso99
А что-нибудь, кроме разделок, причем почему-то опять коньком, будет вообще на этом Кубке?
Будут 2 гонки классикой, хотя могли сделать 3 на 3 вариант по стилям
Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Спицов, Волков, Терентьев пробегут коньковую «разделку» на 10 км
49 минут назад
Евгения Медведева: «У Коростелева сейчас спад – не столько физической формы, сколько эмоциональный. После больших стартов такое бывает»
сегодня, 19:16
Лыжи. Чемпионат Норвегии. Мирвол и Рее выиграли классические «разделки» на 5 и 10 км, Мире и Хегген – 2-е, Киркеэйде – 10-я, Фрей – 97-й
сегодня, 18:08
Дмитрий Свищев: «Одна из моих главных целей — создание летней базы подготовки на леднике. Чтобы мы были независимы от других континентов»
сегодня, 14:50
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км, Илар – 2-я, Андерссон – 3-я
сегодня, 14:40
Российские сноубордисты Травиничева и Хуртин одержали победы в параллельном гигантском слаломе на юниорском ЧМ
сегодня, 13:58
Дмитрий Свищев: «Глава FIS cказал мне: «Готовы к плодотворному сотрудничеству». Нюанс в том, что в июне будет выбран новый президент»
сегодня, 13:18
Филипп Шеббо: «Жизнь в Ливане шикарна! Культура отличается сильно. Но ливанцы и русские очень похожи»
сегодня, 12:45
❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов победил в коньковой «разделке» на 3 км, Митрошин – 2-й, Коростелев – 3-й
сегодня, 10:10
Филиппов об 11-м месте на Кубке мира во Франции: «С края трассы выглядывала большая ветка, я зацепился за нее лыжами»
сегодня, 09:52
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 14-я
сегодня, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Семиков – 3-й
сегодня, 13:30
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
