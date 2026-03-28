Евгения Медведева: «У Коростелева сейчас спад – не столько физической формы, сколько эмоциональный. После больших стартов такое бывает»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Евгения Медведева считает, что у Савелия Коростелева эмоциональный спад после Олимпиады. 

Коростелев стал третьим в коньковой «разделке» на 3 км в финале Кубка России. Он проиграл 8,8 секунды победителю гонки – Александру Большунову

«Александр набрал сейчас достаточно хорошую форму. Савелий стал третьим, но это тоже неплохо. По себе хорошо знаю: когда приезжаешь с международных стартов, форма немного начинает падать.

И, конечно, сейчас есть маленький спад у Савелия, даже не столько физической формы, сколько эмоциональный спад. После таких соревнований, как Олимпиада или чемпионат мира, такое всегда присутствует.

Коростелев приехал домой, со всеми родственниками встретился. Конечно, это влияет на форму. Уверена, в дальнейшем в финале Кубка России мы увидим очень интересные старты», – сказала Медведева. 

Большунов привез Коростелеву 9 секунд на 3 км – это их первая встреча с декабря

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Женька такая классная) немного не в тему, но ладно
