Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км
Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км на чемпионате Швеции.
Йонна Сундлинг одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате Швеции.
Фрида Карлссон не бежала из-за простуды.
Лыжные гонки
Чемпионат Швеции
Умео
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Йонна Сундлинг – 26.17,6
2. Моа Илар – 9,3
3. Эбба Андерссон – 10,6
4. Линн Сван – 14,9
5. Элин Хенрикссон – 42,6
6. Моа Лундгрен – 48,6
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Повотрюсь, Сундлинг фееричный чемпионат Швеции проводит, доминирует в каждой гонке. Осталось завтра спринт классикой взять.