Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км

Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км на чемпионате Швеции.

Йонна Сундлинг одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате Швеции. Фрида Карлссон не бежала из-за простуды. Лыжные гонки Чемпионат Швеции Умео Женщины 10 км, свободный стиль 1. Йонна Сундлинг – 26.17,6 2. Моа Илар – 9,3 3. Эбба Андерссон – 10,6 4. Линн Сван – 14,9 5. Элин Хенрикссон – 42,6 6. Моа Лундгрен – 48,6