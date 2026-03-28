  Лыжи. Чемпионат Норвегии. Мирвол выиграла классическую «разделку» на 5 км, Мире – 2-я, Фоснес – 3-я, Киркеэйде – 10-я
Лыжи. Чемпионат Норвегии. Мирвол выиграла классическую «разделку» на 5 км, Мире – 2-я, Фоснес – 3-я, Киркеэйде – 10-я

Мирвол выиграла гонку на 5 км с раздельным стартом на чемпионате Норвегии.

Матильде Мирвол выиграла классическую гонку на 5 км с раздельным стартом на чемпионате Норвегии в Люгне.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Люгне

5 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Матильде Мирвол – 13.41,6

2. Юлие Мире – 2,7

3. Кристин Фоснес – 11,3

4. Анна Хегген – 14,9

5. Нура Раастад – 17,8

6. Улине Вестад – 18,9

7. Тириль Венг – 21,2

8. Ева Ингебригтсен – 23,3...

10. Марен Киркеэйде – 28,6

13. Кристине Ставос Шистад – 32,6...

47. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 1.07,8...

132. Юни Арнеклейв – 2.10,5

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Марен многим лыжницам нос утерла, а Тундра лишь 47 я
Ответ Глеб Вихрев
Марен многим лыжницам нос утерла, а Тундра лишь 47 я
При наличии дяди-лыжника,думаю, у Марен в классике опыта побольше, Ингрид-39, Юни Арнеклейв-67. Девчонки молодцы, смелые, у парней только Фрей заявился
