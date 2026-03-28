Лыжи. Чемпионат Норвегии. Мирвол выиграла классическую «разделку» на 5 км, Мире – 2-я, Фоснес – 3-я, Киркеэйде – 10-я
Матильде Мирвол выиграла классическую гонку на 5 км с раздельным стартом на чемпионате Норвегии в Люгне.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Люгне
5 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Матильде Мирвол – 13.41,6
2. Юлие Мире – 2,7
3. Кристин Фоснес – 11,3
4. Анна Хегген – 14,9
5. Нура Раастад – 17,8
6. Улине Вестад – 18,9
7. Тириль Венг – 21,2
8. Ева Ингебригтсен – 23,3...
10. Марен Киркеэйде – 28,6
13. Кристине Ставос Шистад – 32,6...
47. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 1.07,8...
132. Юни Арнеклейв – 2.10,5
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
2 комментария
Марен многим лыжницам нос утерла, а Тундра лишь 47 я
При наличии дяди-лыжника,думаю, у Марен в классике опыта побольше, Ингрид-39, Юни Арнеклейв-67. Девчонки молодцы, смелые, у парней только Фрей заявился
