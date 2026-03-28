Лыжи. Чемпионат Норвегии. Мирвол выиграла классическую «разделку» на 5 км, Мире – 2-я, Фоснес – 3-я, Киркеэйде – 10-я

Матильде Мирвол выиграла классическую гонку на 5 км с раздельным стартом на чемпионате Норвегии в Люгне. Лыжные гонки Чемпионат Норвегии Люгне 5 км, раздельный старт, классический стиль Женщины 1. Матильде Мирвол – 13.41,6 2. Юлие Мире – 2,7 3. Кристин Фоснес – 11,3 4. Анна Хегген – 14,9 5. Нура Раастад – 17,8 6. Улине Вестад – 18,9 7. Тириль Венг – 21,2 8. Ева Ингебригтсен – 23,3... 10. Марен Киркеэйде – 28,6 13. Кристине Ставос Шистад – 32,6... 47. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 1.07,8... 132. Юни Арнеклейв – 2.10,5