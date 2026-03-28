Свищев рассказал о намерении построить в России лыжную базу на леднике.

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев рассказал о намерении построить в стране лыжную базу на леднике.

«Обсуждали с Леонидом Мельниковым и с Валерием Цыгановым вопрос создания базы на леднике.

Зимой мы можем кататься много где, а летом с этим проблема. Для тренировок наши спортсмены уезжают в Европу или Южную Америку. Наши климатические условия позволяют нам проводить такую же подготовку у себя. Об этом говорят уже десятилетиями.

Одна из моих главных целей — создание летней базы подготовки на леднике. Чтобы мы были независимы от других континентов, курортов. Мы будем тренироваться и выращивать наших чемпионов», — сказал Свищев .