  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Свищев: «Одна из моих главных целей — создание летней базы подготовки на леднике. Чтобы мы были независимы от других континентов»
17

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев рассказал о намерении построить в стране лыжную базу на леднике. 

«Обсуждали с Леонидом Мельниковым и с Валерием Цыгановым вопрос создания базы на леднике.

Зимой мы можем кататься много где, а летом с этим проблема. Для тренировок наши спортсмены уезжают в Европу или Южную Америку. Наши климатические условия позволяют нам проводить такую же подготовку у себя. Об этом говорят уже десятилетиями.

Одна из моих главных целей — создание летней базы подготовки на леднике. Чтобы мы были независимы от других континентов, курортов. Мы будем тренироваться и выращивать наших чемпионов», — сказал Свищев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoДмитрий Свищев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСпорт-Экспресс
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он не очень умный человек
Ответ leon01
Куда уж ему до тебя
Ответ leon01
знаком с ним?
А ледник будет естественным или построим поближе, например, в Сочи?
Появятся лыжники-челюскинцы)
Ответ agentkuper
Появятся лыжники-челюскинцы)
Дети лейтенанта Шмидта)
А по пиву чо, взял так и сдался быстро, ты ж слуга народа, давай служи людям?!
Пей пиво на заре, пей пиво перед сном
летом будем независимы от других континентов, а осенью на сборы в альпы
Тренироваться и выращивать. Шикарная концовка. До этого не тренировались, и не выращивали. Какая-то реникса :)
