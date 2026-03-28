Российские сноубордисты Травиничева и Хуртин одержали победы в параллельном гигантском слаломе на юниорском ЧМ

Российские сноубордисты Травиничева и Хуртин выиграли золото на юниорском ЧМ.

Российская сноубордистка Мария Травиничева победила на юниорском чемпионате мира в Италии.

В финале параллельного гигантского слалома она опередила представительницу Швейцарии Ксению фон Зибенталь.

Россиянин Илья Хуртин в этой же дисциплине выиграл финальный заезд у американца Уокера Оверстейка.