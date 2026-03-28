  • Дмитрий Свищев: «Глава FIS cказал мне: «Готовы к плодотворному сотрудничеству». Нюанс в том, что в июне будет выбран новый президент»
Свищев: в планах – выстраивание отношений с FIS для допуска наших ребят.

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев рассказал о предстоящей работе по возвращению россиян на международные старты. 

«Разбираюсь сейчас, общаемся с коллегами из федераций в ежедневном режиме. Готовимся к конференции в конце мая. Один из главных планов — выстраивание отношений с FIS для полноценного допуска наших ребят. Предстоит громадная работа.

Вчера, кстати, получил поздравление от президента международной федерации (Йохана Элиаша). Узнал уже про назначение — молодец. Сказал мне: «Готовы к плодотворному сотрудничеству». Посмотрим, насколько это правда. Только нюанс в том, что в июне будет конгресс FIS, на котором будет выбран новый президент. И надо понять, останется ли старое руководство.

Но для нас задача — в восстановлении статуса наших атлетов», — сказал Свищев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Как всегда, дьявол кроется в деталях((
