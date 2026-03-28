Филипп Шеббо: «Жизнь в Ливане шикарна! Культура отличается сильно. Но ливанцы и русские очень похожи»

Российский парасноубордист Филипп Шеббо Монзер рассказал о жизни в Ливане.

Филипп родился в 1992 году в семье ливанского врача Монзера Шеббо и Марии Суриной, младшей дочери актрисы Галины Польских. Первые пять лет его воспитывала бабушка, после чего он переехал к родителям в Ливан. В Россию Филипп вернулся подростком, чтобы окончить школу.

В марте 2026 года Шеббо в составе сборной России принимал участие в Паралимпийских играх в Милане.

«Жизнь в Ливане шикарна! Культура отличается сильно. Ужин всегда очень поздний, не как у нас. Ритм жизни медленнее. Но ливанцы и русские очень похожи. Там все, как и в России, любят работать. Все друг друга знают. Там есть чувство, что ты никогда не окажешься в беде, потому что тебе всегда помогут, и не только родственники

Я с детства учил арабский. Самое трудное – письменная грамматика, но в целом интеграция прошла легко. Никогда нигде не чувствовал себя аутсайдером. Я был яркой персоной и в академических кругах, и в спортивных. Успешно развивалась моя баскетбольная карьера.

Я не очень высокого роста – 176 см, но быстрый, ловкий, высоко прыгал. Тренер говорил, что правильно вижу площадку. Был очень хорошим разыгрывающим и даже получил титул лучшего игрока школьных соревнований. Но потом получил травму голеностопа и пришлось закончить», – сказал Шеббо.