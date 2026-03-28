Филиппов об 11-м месте на Кубке мира во Франции: «С края трассы выглядывала большая ветка, я зацепился за нее лыжами»

Филиппов об 11-м месте на Кубке мира во Франции: зацепился лыжами за ветку.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов объяснил неудачу в спринте на этапе Кубка мира во французском Пюи-Сен-Венсане.

Серебряный призер Олимпиады занял 11-е место.

– Что произошло в полуфинале, где ты финишировал последним?

– Форма сегодня была хорошая, я «на ноге», жаль, что так получилось. Изначально бежал первым-вторым, все контролировал. Этап проходил в лесу, и с края трассы выглядывала одна большая ветка. Я зацепился за нее лыжами на пешем этапе – они слетели, крюк, которым крепятся лыжи, разогнуло.

К краю трассы мы сместились, потому что там была очень жесткая, удобная тропа. Ветку я не заметил, она была относительно высоко. Передо мной бежал итальянец, он ее проскочил: у него лыжи чуть по-другому за спиной лежали, точнее, в динамике бега они иначе наклонились в этот момент. А у меня неудачно получилось.

– Слетели лыжи. Тебе пришлось возвращаться за ними? Какие правила в этой ситуации?

– Да, они упали, к тому же одна лыжа скатилась вниз, мне пришлось за ней спускаться. Затем попытался засунуть лыжи обратно в рюкзак, но крюк был разогнут – я это сразу не понял и не с первого раза зацепил.

– Это можно отнести к форс-мажору или все-таки ты совершил ошибку, не увидев ветку? Как расцениваешь эту ситуацию сейчас?

– Скорее форс-мажор, но будет опыт на будущее – ветки на просмотре тоже надо учитывать, – сказал Филиппов.