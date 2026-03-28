40-летний Петтер Нортуг победил на чемпионате Норвегии впервые с 2015 года. Он выиграл командный спринт вместе с братом Эвеном

40-летний Петтер Нортуг стал победителем чемпионата Норвегии впервые с 2015 года, сообщает NRK.
В пятницу в Люгне проходил командный спринт классическим стилем. Петтер одержал победу вместе со своим младшим братом Эвеном.
Отмечается, что на первом этапе гонки Петтера могли дисквалифицировать за то, что он вытолкнул соперника – Эдвика Сандвика – с лыжни. В итоге жюри посчитало, что 40-летний спортсмен действовал в рамках правил, защищая на лыжне свою позицию.
Женскую гонку выиграли Юлие Дривенес и Кристине Ставос Шистад.
Петтер Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам.
Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам
Люгна
Командный спринт, классический стиль
Мужчины
1. Петтер Нортуг – Эвен Нортуг – 17.45,95
2. Юнас Вика – Матс Опсал – 1,30
3. Симен Мире – Харальд Аструп Арнесен – 1,71
4. Кристоффер Берсет – Хокун Сконес – 9,00
5. Ольве Рюэ – Эвен Михельсен – 9,91...
11. Эдвард Сандвик – Ховард Мусебю – 41,16
Женщины
1. Юлие Дривенес – Кристине Ставос Шистад – 17.14,10
2. Хедда Амундсен – Хелене Хауген – 2,13
3. Ханне Руфстад – Юлие Мире – 25,81
4. Амалие Оус – Тириль Венг – 47,64
5. Тюва Анине Брюсвеен-Йенсен – Нура Ростад – 49,50