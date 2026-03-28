40-летний Петтер Нортуг победил на чемпионате Норвегии впервые с 2015 года. Он выиграл командный спринт вместе с братом Эвеном

40-летний Петтер Нортуг выиграл командный спринт на лыжном чемпионате Норвегии.

40-летний Петтер Нортуг стал победителем чемпионата Норвегии впервые с 2015 года, сообщает NRK.

В пятницу в Люгне проходил командный спринт классическим стилем. Петтер одержал победу вместе со своим младшим братом Эвеном.

Отмечается, что на первом этапе гонки Петтера могли дисквалифицировать за то, что он вытолкнул соперника – Эдвика Сандвика – с лыжни. В итоге жюри посчитало, что 40-летний спортсмен действовал в рамках правил, защищая на лыжне свою позицию.

Женскую гонку выиграли Юлие Дривенес и Кристине Ставос Шистад.

Петтер Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам.

Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам

Люгна

Командный спринт, классический стиль

Мужчины

1. Петтер Нортуг – Эвен Нортуг – 17.45,95

2. Юнас Вика – Матс Опсал – 1,30

3. Симен Мире – Харальд Аструп Арнесен – 1,71

4. Кристоффер Берсет – Хокун Сконес – 9,00

5. Ольве Рюэ – Эвен Михельсен – 9,91...

11. Эдвард Сандвик – Ховард Мусебю – 41,16

Женщины

1. Юлие Дривенес – Кристине Ставос Шистад – 17.14,10

2. Хедда Амундсен – Хелене Хауген – 2,13

3. Ханне Руфстад – Юлие Мире – 25,81

4. Амалие Оус – Тириль Венг – 47,64

5. Тюва Анине Брюсвеен-Йенсен – Нура Ростад – 49,50

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
Петя в обойме! Правда конечно толкнул Сандвика, но это борьба.
Ответ Грюденфельдер
Петя в обойме! Правда конечно толкнул Сандвика, но это борьба.
А где вы смотрели?
Ответ osm pro fom
А где вы смотрели?
Я только хайлайты смотрел,эпизод с Санвиком крутили несколько раз.
Нестареющая классика.
Старый конь борозды не портит!
Петя красавчик! Наш человек
Кто на ПЕТЮ наедет - умоеться .
