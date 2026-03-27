Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Чофениг – 3-й
Превц победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Планице.
Словенский прыгун с трамплина Домен Превц победил на этапе Кубка мира в Планице.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Планица, Словения
HS240
1. Домен Превц (Словения) – 471,4 балла (232,5 м + 230,5 м)
2. Рен Никайдо (Япония) – 451,3 (232,0 + 233,0)
3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 443,5 (221,5 + 233,5)
4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 440,3 (215,5 + 227,5)
5. Мариус Линдвик (Норвегия) – 432,1 (227,0 + 225,5)
6. Наоки Накамура (Япония) – 423,3 (226,0 + 219,5)
7. Анже Ланишек (Словения) – 422,4 (216,5 + 235,0)
8. Андреас Веллингер (Германия) – 414,3 (218,5 + 215,5)
9. Антти Аалто (Финляндия) – 411,8 (219,0 + 235,5)
10. Валентин Фубер (Франция) – 411,1 (223,5 + 206,0)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем