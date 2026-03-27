Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Чофениг – 3-й

Превц победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Планице.

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц победил на этапе Кубка мира в Планице. Прыжки с трамплина Кубок мира Планица, Словения HS240 1. Домен Превц (Словения) – 471,4 балла (232,5 м + 230,5 м) 2. Рен Никайдо (Япония) – 451,3 (232,0 + 233,0) 3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 443,5 (221,5 + 233,5) 4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 440,3 (215,5 + 227,5) 5. Мариус Линдвик (Норвегия) – 432,1 (227,0 + 225,5) 6. Наоки Накамура (Япония) – 423,3 (226,0 + 219,5) 7. Анже Ланишек (Словения) – 422,4 (216,5 + 235,0) 8. Андреас Веллингер (Германия) – 414,3 (218,5 + 215,5) 9. Антти Аалто (Финляндия) – 411,8 (219,0 + 235,5) 10. Валентин Фубер (Франция) – 411,1 (223,5 + 206,0)