  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Чофениг – 3-й
0

Превц победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Планице.

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц победил на этапе Кубка мира в Планице. 

Планица, Словения

HS240

1. Домен Превц (Словения) – 471,4 балла (232,5 м + 230,5 м)

2. Рен Никайдо (Япония) – 451,3 (232,0 + 233,0)

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 443,5 (221,5 + 233,5)

4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 440,3 (215,5 + 227,5)

5. Мариус Линдвик (Норвегия) – 432,1 (227,0 + 225,5)

6. Наоки Накамура (Япония) – 423,3 (226,0 + 219,5)

7. Анже Ланишек (Словения) – 422,4 (216,5 + 235,0)

8. Андреас Веллингер (Германия) – 414,3 (218,5 + 215,5)

9. Антти Аалто (Финляндия) – 411,8 (219,0 + 235,5)

10. Валентин Фубер (Франция) – 411,1 (223,5 + 206,0)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
прыжки с трамплина
logoКубок мира
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Наоки Накамура
Мариус Линдвик
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Валентин Фубер
Антти Аальто
logoРен Никайдо
logoАнже Ланишек
результаты
Даниэль Чофениг
logoДомен Превц
logoсборная Финляндии (прыжки с трамплина)
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
logoЙоханн Андре Форфанг
Андреас Веллингер
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoсборная Франции (прыжки с трамплина)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ски-альпинист Филиппов не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Швейцарии из-за отказа в визе
сегодня, 18:04
Лыжи. Финал Кубка России. Большунов и Коростелев пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 3 км
сегодня, 17:58
Лыжи. Финал Кубка России. Непряева, Степанова, Крупицкая, Пеклецова, Истомина, Баранова, Пантрина выступят в коньковой гонке на 3 км
сегодня, 17:41
«Триколор» эксклюзивно покажет старт финала ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам на телеканале «ТВ Спорт»
сегодня, 16:00
Дмитрий Свищев: «Сейчас основная задача – выстраивание новых отношений с FIS. Будем пытаться восстановить наших спортсменов»
сегодня, 15:29
Анастасии Багиян присвоено звание заслуженного мастера спорта России
сегодня, 13:45
Филиппов занял 11-е место в спринте на Кубке мира во Франции
сегодня, 12:53
Линдси Вонн о падении на Олимпиаде: «Все говорили, что я безрассудная, что я занимаю чье-то место, говорили всякую чушь. Но я не сумасшедшая и знаю, на что способна»
сегодня, 11:20
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг и Линдберг победили в масс-стартах свободным стилем
сегодня, 07:09
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем