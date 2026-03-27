  • Ски-альпинист Филиппов не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Швейцарии из-за отказа в визе
Серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов пропустит заключительный этап Кубка мира по ски-альпинизму, так как Швейцария отказала ему в визе.

Об этом сообщил сам спортсмен в телеграм-канале. 

Сегодня Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира во французском Пюи-Сен-Венсане. Он опубликовал видео забега. 

«Дерево 1:0 я. Был «на ноге» сегодня, форма лютая была, но в спринте может случиться все, что угодно. В этом его и изюминка. Лыжи слетели, крюк разогнулся, не мог зацепить долгое время, так и прибежал 6м в полуфинале.

В швейцарской визе нам отказали, поэтому это был заключительный международный старт этого сезона для меня.

После такого проигрыша появилась дикая мотивация тренироваться, чтобы в следующем сезоне выигрывать по 30 секунд за раз на спринте и на остальных гонках не давать им расслабляться. 

P.S. Теперь буду на просмотре трассы и деревья тоже анализировать», – написал Филиппов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Филиппова
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
logoНикита Филиппов
Самокритичен. Надеюсь, что урок извлечёт из неудачного выступления. А вот недопуск в Швейцарию непонятен. Зачем тогда допускали до международных стартов, если потом не допускают до этих стартов.
