  • Лыжи. Финал Кубка России. Большунов и Коростелев пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 3 км
Лыжи. Финал Кубка России. Большунов и Коростелев пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 3 км

Большунов и Коростелев пробегут коньковую «разделку» на 3 км на Кубке России.

28 марта в финале Кубка России по лыжным гонкам мужчины пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 3 км. 

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Апатиты

Мужчины

3 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Платон Исламшин

2. Виктор Жуль

6. Александр Гребенько

7. Илья Трегубов

8. Андрей Собакарев

9. Владислав Осипов

12. Дмитрий Пузанов

13. Александр Ившин

16. Андрей Мельниченко

17. Александр Бакуров

18. Александр Терентьев

19. Данила Карпасюк

20. Константин Тиунов

21. Егор Митрошин

22. Дмитрий Жуль

23. Андрей Кузнецов

24. Андрей Ларьков

25. Андрей Сахаров

26. Кирилл Кочегаров

27. Илья Порошкин

28. Савелий Коростелев

29. Иван Горбунов

30. Сергей Волков

31. Евгений Семяшкин

32. Денис Спицов

33. Сергей Забалуев

34. Антон Тимашов

35. Ермил Вокуев

36. Павел Соловьев

37. Алексей Червоткин

38. Александр Большунов

39. Илья Семиков

40. Сергей Ардашев

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Данила Карпасюк
logoАнтон Тимашов
результаты
logoДмитрий Жуль
logoАлександр Ившин
logoСергей Забалуев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСергей Волков
logoЕгор Митрошин
Платон Исламшин
logoАндрей Собакарев
logoДмитрий Пузанов
Кирилл Кочегаров
logoАлексей Червоткин
logoСавелий Коростелев
Андрей Кузнецов (2000)
Андрей Сахаров
logoАлександр Большунов
Владислав Осипов
logoВиктор Жуль
logoАндрей Ларьков
logoДенис Спицов
logoСергей Ардашев
logoПавел Соловьев
logoЕрмил Вокуев
logoИлья Порошкин
Александр Гребенько
logoАндрей Мельниченко
Илья Трегубов
logoКонстантин Тиунов
logoИван Горбунов
logoКубок России
logoлыжные гонки
logoАлександр Терентьев
logoАлександр Бакуров
logoИлья Семиков
logoЕвгений Семяшкин
