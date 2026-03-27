Лыжи. Финал Кубка России. Большунов и Коростелев пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 3 км
28 марта в финале Кубка России по лыжным гонкам мужчины пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 3 км.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
8-й этап (финал)
Апатиты
Мужчины
3 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Платон Исламшин
2. Виктор Жуль
6. Александр Гребенько
7. Илья Трегубов
9. Владислав Осипов
12. Дмитрий Пузанов
13. Александр Ившин
17. Александр Бакуров
19. Данила Карпасюк
20. Константин Тиунов
21. Егор Митрошин
22. Дмитрий Жуль
23. Андрей Кузнецов
24. Андрей Ларьков
25. Андрей Сахаров
26. Кирилл Кочегаров
27. Илья Порошкин
28. Савелий Коростелев
29. Иван Горбунов
30. Сергей Волков
31. Евгений Семяшкин
32. Денис Спицов
33. Сергей Забалуев
34. Антон Тимашов
35. Ермил Вокуев
36. Павел Соловьев
37. Алексей Червоткин
38. Александр Большунов
39. Илья Семиков
40. Сергей Ардашев
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске