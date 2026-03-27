Лыжи. Финал Кубка России. Непряева, Степанова, Крупицкая, Пеклецова, Истомина, Баранова, Пантрина выступят в коньковой гонке на 3 км

Непряева и Степанова пробегут коньковую «разделку» на 3 км на Кубке России.

28 марта в финале Кубка России по лыжным гонкам женщины пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 3 км. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 8-й этап (финал) Апатиты Женщины 3 км, раздельный старт, свободный стиль Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». Старт-лист 1. Екатерина Мегедь 5. Елизавета Еремеева 9. Екатерина Евтягина 10. Христина Мацокина 12. Олеся Ляшенко 14. Руслана Дьякова 16. Алина Кудисова 18. Светлана Заборская 19. Арина Каличева 20. Ольга Сергеева 21. Мария Истомина 22. Алена Баранова 23. Дарья Непряева 24. Вероника Степанова 25. Ксения Шорохова 26. Елизавета Шалабода 27. Карина Гончарова 28. Дарья Канева 29. Екатерина Булычева 30. Екатерина Шибекина 31. Ольга Царева 32. Елизавета Пантрина 33. Арина Кусургашева 34. Екатерина Смирнова 35. Алиса Жамбалова 36. Лидия Горбунова 37. Екатерина Никитина 38. Елизавета Маслакова 39. Евгения Крупицкая 40. Алина Пеклецова Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.