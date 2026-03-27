Дмитрий Свищев: «Сейчас основная задача – выстраивание новых отношений с FIS. Будем пытаться восстановить наших спортсменов»

Свищев: основная задача – выстроить отношения c FIS, восстановить спортсменов.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал о своих задачах на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Свищев сменил в этой должности Елену Вяльбе.

«Сейчас у нас период оформления юридических документов, организационных моментов очень много. Это пока не относится напрямую к спорту, но требует времени.

Основная задача, которую мы ставим, – выстраивание новых отношений с Международной федерацией лыжного спорта. Вчера мне как раз президент FIS прислал поздравления. Мы готовимся к конгрессу, будем знакомиться, выстраивать отношения, пытаться восстановить наших спортсменов, объяснять нашу позицию.

Работы много. Этот путь мы уже проходили и знаем, что отношения выстраиваются только в переговорном процессе. А если он заходит в тупик, тогда включаются юридические механизмы, суды, отстаивание интересов федерации и спортсменов.

Мы работаем вместе с Олимпийским комитетом России, с федерациями по видам спорта, с юристами. Сейчас проводим ежедневные консультации, чтобы выработать правильную позицию по международной повестке.

Моя задача – менеджировать процесс, заниматься организационными вопросами, международными отношениями, популяризацией и региональной политикой.

Нам нужно встречаться с губернаторами, открывать школы, создавать новые ставки для тренеров, строить стадионы и трассы, формировать бюджет, выстраивать единую стратегию и PR-направление. Этим мы сейчас и занимаемся», – сказал Свищев.

