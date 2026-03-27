  Дмитрий Свищев: «Сейчас основная задача – выстраивание новых отношений с FIS. Будем пытаться восстановить наших спортсменов»
Дмитрий Свищев: «Сейчас основная задача – выстраивание новых отношений с FIS. Будем пытаться восстановить наших спортсменов»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал о своих задачах на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России. 

Свищев сменил в этой должности Елену Вяльбе. 

«Сейчас у нас период оформления юридических документов, организационных моментов очень много. Это пока не относится напрямую к спорту, но требует времени.

Основная задача, которую мы ставим, – выстраивание новых отношений с Международной федерацией лыжного спорта. Вчера мне как раз президент FIS прислал поздравления. Мы готовимся к конгрессу, будем знакомиться, выстраивать отношения, пытаться восстановить наших спортсменов, объяснять нашу позицию.

Работы много. Этот путь мы уже проходили и знаем, что отношения выстраиваются только в переговорном процессе. А если он заходит в тупик, тогда включаются юридические механизмы, суды, отстаивание интересов федерации и спортсменов.

Мы работаем вместе с Олимпийским комитетом России, с федерациями по видам спорта, с юристами. Сейчас проводим ежедневные консультации, чтобы выработать правильную позицию по международной повестке.

Моя задача – менеджировать процесс, заниматься организационными вопросами, международными отношениями, популяризацией и региональной политикой.

Нам нужно встречаться с губернаторами, открывать школы, создавать новые ставки для тренеров, строить стадионы и трассы, формировать бюджет, выстраивать единую стратегию и PR-направление. Этим мы сейчас и занимаемся», – сказал Свищев. 

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Ассоциация лыжных видов спорта России
2 комментария
Фигуристов верните на международную арену
Ответ Норд
Фигуристов верните на международную арену
Он лыжник
Рекомендуем
Главные новости
«Триколор» эксклюзивно покажет старт финала ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам на телеканале «ТВ Спорт»
24 минуты назад
Анастасии Багиян присвоено звание заслуженного мастера спорта России
сегодня, 13:45
Филиппов занял 11-е место в спринте на Кубке мира во Франции
сегодня, 12:53
Линдси Вонн о падении на Олимпиаде: «Все говорили, что я безрассудная, что я занимаю чье-то место, говорили всякую чушь. Но я не сумасшедшая и знаю, на что способна»
сегодня, 11:20
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг и Линдберг победили в масс-стартах свободным стилем
сегодня, 07:09
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
сегодня, 06:10
Дмитрий Дубровский: «Складывается впечатление, что все негативные моменты, связанные с нашим отстранением, уходят»
вчера, 19:26
Степанова о своей подготовке: «Можно тренироваться вдвое меньше, чем лидеры сезона, и на главных стартах бежать на их уровне»
вчера, 15:52
Савелий Коростелев: «Насколько я понимаю, нейтральный статус останется. Был диалог с FIS – они уверены, что мы выступаем в следующем сезоне»
вчера, 12:47
Горнолыжник Ефимов: «Нейтральный статус у меня до июня. FIS нас никуда не допускала – просто исполнила требование CAS допустить россиян к квалификации на Олимпиаду»
вчера, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем