  • «Триколор» эксклюзивно покажет старт финала ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам на телеканале «ТВ Спорт»
«Триколор» эксклюзивно покажет старт финала ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам на телеканале «ТВ Спорт»

С 28 марта по 5 апреля пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам.

Первые две трансляции 28 и 29 марта в 10:50 (мск) будут показаны на телеканале «ТВ Спорт» в «Триколор». Увидеть борьбу за медали смогут как спутниковые зрители, так и пользователи онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ». Зрителей ждут трансляции забегов свободным стилем на 3,3 км (28 марта) и 10 км (29 марта).

«Лыжные гонки — безусловно, один из самых рейтинговых видов спорта во всем мире, поэтому для нас большая радость показывать финал Кубка страны. Уверены, что он получится максимально динамичным и напряженным, и зрители канала «ТВ Спорт» будут наблюдать за ним с особым интересом. Продолжить смотреть за трансляциями турнира болельщики смогут в «Триколор» на общедоступном федеральном телеканале», — говорит Марина Богомолова, генеральный продюсер «Триколор Спорт».

«ТВ Спорт» доступен на спутнике, в мобильном приложении «Триколор Кино и ТВ», на сайте, где телеканал можно смотреть бесплатно и без авторизации. Кроме того, телеканал входит в состав сетей региональных кабельных операторов и доступен фактически на всей территории России.

Реклама НАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ» erid 2SDnjemgfjw

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
ТВ Сорт и на ОККО есть. Почему только на триколора?
