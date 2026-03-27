Анастасии Багиян присвоено звание заслуженного мастера спорта России

Трехкратной чемпионке Паралимпийских игр 2026 года Анастасии Багиян присвоили звание заслуженного мастера спорта России.
Приказ опубликован на сайте министерства спорта РФ.
Багиян 24 года, на Паралимпиаде-2026 она выиграла золото в спринте и на дистанциях 10 и 20 км среди спортсменов с нарушением зрения.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Министерство спорта РФ
