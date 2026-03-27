Филиппов занял 11-е место в спринте на Кубке мира во Франции

Никита Филиппов не смог выйти в финал спринта на Кубке мира во Франции.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира во французском Пюи-Сен-Венсане. 23-летний россиянин финишировал шестым в своем полуфинале с результатом 3.40,3 и впервые в сезоне не смог выйти в финал. Победу в финале одержал француз Тибо Ансельме, вторым стал швейцарец Томас Буссар, третьим – итальянец Николо Канчлини. Россиянка Дарья Зинченко в женском спринте стала 21-й, ее соотечественница Ирина Умницына – 25-й.