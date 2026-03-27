Филиппов занял 11-е место в спринте на Кубке мира во Франции
Никита Филиппов не смог выйти в финал спринта на Кубке мира во Франции.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира во французском Пюи-Сен-Венсане.
23-летний россиянин финишировал шестым в своем полуфинале с результатом 3.40,3 и впервые в сезоне не смог выйти в финал.
Победу в финале одержал француз Тибо Ансельме, вторым стал швейцарец Томас Буссар, третьим – итальянец Николо Канчлини.
Россиянка Дарья Зинченко в женском спринте стала 21-й, ее соотечественница Ирина Умницына – 25-й.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Жалко что не показывали. По протоколу в 1/4 вообще вылетели Кардона и Льета, 1 и 2 место в спринтовом зачете. Причем испанец мимо 1/2 как лаки-лузер потому что забег у Никиты был быстрейшим. В 1/2, такое ощущение, что было падение с другим испанцем, приехали последними с разницей под пол минуты к времени в 1/4 (3:10 было)
