Филиппов занял 11-е место в спринте на Кубке мира во Франции

Никита Филиппов не смог выйти в финал спринта на Кубке мира во Франции.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира во французском Пюи-Сен-Венсане.

23-летний россиянин финишировал шестым в своем полуфинале с результатом 3.40,3 и впервые в сезоне не смог выйти в финал. 

Победу в финале одержал француз Тибо Ансельме, вторым стал швейцарец Томас Буссар, третьим – итальянец Николо Канчлини.

Россиянка Дарья Зинченко в женском спринте стала 21-й, ее соотечественница Ирина Умницына – 25-й. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Жалко что не показывали. По протоколу в 1/4 вообще вылетели Кардона и Льета, 1 и 2 место в спринтовом зачете. Причем испанец мимо 1/2 как лаки-лузер потому что забег у Никиты был быстрейшим. В 1/2, такое ощущение, что было падение с другим испанцем, приехали последними с разницей под пол минуты к времени в 1/4 (3:10 было)
Материалы по теме
🥉 Ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии
22 марта, 12:14
Ски-альпинист Филиппов получил визу за два дня до Кубка мира в Италии: «Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт»
21 марта, 11:25
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Рекомендуем
Главные новости
Линдси Вонн о падении на Олимпиаде: «Все говорили, что я безрассудная, что я занимаю чье-то место, говорили всякую чушь. Но я не сумасшедшая и знаю, на что способна»
сегодня, 11:20
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг и Линдберг победили в масс-стартах свободным стилем
сегодня, 07:09
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
сегодня, 06:10
Дмитрий Дубровский: «Складывается впечатление, что все негативные моменты, связанные с нашим отстранением, уходят»
вчера, 19:26
Степанова о своей подготовке: «Можно тренироваться вдвое меньше, чем лидеры сезона, и на главных стартах бежать на их уровне»
вчера, 15:52
Савелий Коростелев: «Насколько я понимаю, нейтральный статус останется. Был диалог с FIS – они уверены, что мы выступаем в следующем сезоне»
вчера, 12:47
Горнолыжник Ефимов: «Нейтральный статус у меня до июня. FIS нас никуда не допускала – просто исполнила требование CAS допустить россиян к квалификации на Олимпиаду»
вчера, 11:25
Горнолыжник Ефимов об отстранении: «Увидел, что никому допуск особо и не нужен. Все сидят, получают зарплаты, понимают прекрасно, какая там конкуренция»
вчера, 11:07
Савелий Коростелев: «Приехал на этап Кубка мира в Лахти уставшим от всего. Медаль получилась по-настоящему выстраданной»
вчера, 10:19
Савелий Коростелев: «Клэбо сейчас достиг такого уровня, который сложно переплюнуть. Его победит только время»
вчера, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем