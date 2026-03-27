Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг и Линдберг победили в масс-стартах свободным стилем
Йонна Сундлинг и Йонатан Линдберг одержали победы в коньковых масс-стартах на 20 км на чемпионате Швеции по лыжным гонкам.
Лыжные гонки
Чемпионат Швеции
Умео
Масс-старт, 20 км, свободный стиль
Женщины
1. Йонна Сундлинг – 52.21,8
2. Фрида Карлссон – 6,8
3. Эбба Андерссон – 6,9
4. Моа Лундгрен – 49,4
5. Линн Сван – 50,7
6. Моа Илар – 1.36,3
Мужчины
1. Йонатан Линдберг – 48.16,8
2. Густав Берглунд – 0,4
3. Юхан Экберг – 1,3
4. Йенс Эрикссон – 1,6
5. Лео Юханссон – 4,7
6. Трульс Гиссельман – 5,1
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
У мужчин Поромаа слился, а Ангер приполз где в 20х местах. В итоге победил 20-летний пацан.