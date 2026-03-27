  • Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг и Линдберг победили в масс-стартах свободным стилем
Йонна Сундлинг и Йонатан Линдберг одержали победы в коньковых масс-стартах на 20 км на чемпионате Швеции по лыжным гонкам. 

Лыжные гонки 

Чемпионат Швеции

Умео

Масс-старт, 20 км, свободный стиль

Женщины

1. Йонна Сундлинг – 52.21,8

2. Фрида Карлссон – 6,8

3. Эбба Андерссон – 6,9

4. Моа Лундгрен – 49,4

5. Линн Сван – 50,7

6. Моа Илар – 1.36,3

Мужчины

1. Йонатан Линдберг – 48.16,8

2. Густав Берглунд – 0,4

3. Юхан Экберг – 1,3

4. Йенс Эрикссон – 1,6

5. Лео Юханссон – 4,7

6. Трульс Гиссельман – 5,1

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Фрида тянула всю гонку и создавала отрыв, но Йонна в свойственном стиле запрыгнула в последнюю горку оставив не с чем и Эббу и Фриду. Сванн отстала после 15 км. Что интересно вся сборная после Ои, Км бежала (кроме Майи ) в дождь по грязной каше и не было никакого нытья как у персонажей в Южно-Сахалинске.
У мужчин Поромаа слился, а Ангер приполз где в 20х местах. В итоге победил 20-летний пацан.
Ответ Грюденфельдер
Ангер что то в этом сезоне стух совсем.
Материалы по теме
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Илар – 2-я, Непряева – 22-я
22 марта, 20:28
❄️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Сван – 2-я, Венг – 3-я
22 марта, 19:20
❄️ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Сундлинг – 2-я, Далквист – 3-я
21 марта, 18:31
Рекомендуем
Главные новости
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
сегодня, 06:10
Дмитрий Дубровский: «Складывается впечатление, что все негативные моменты, связанные с нашим отстранением, уходят»
вчера, 19:26
Степанова о своей подготовке: «Можно тренироваться вдвое меньше, чем лидеры сезона, и на главных стартах бежать на их уровне»
вчера, 15:52
Савелий Коростелев: «Насколько я понимаю, нейтральный статус останется. Был диалог с FIS – они уверены, что мы выступаем в следующем сезоне»
вчера, 12:47
Горнолыжник Ефимов: «Нейтральный статус у меня до июня. FIS нас никуда не допускала – просто исполнила требование CAS допустить россиян к квалификации на Олимпиаду»
вчера, 11:25
Горнолыжник Ефимов об отстранении: «Увидел, что никому допуск особо и не нужен. Все сидят, получают зарплаты, понимают прекрасно, какая там конкуренция»
вчера, 11:07
Савелий Коростелев: «Приехал на этап Кубка мира в Лахти уставшим от всего. Медаль получилась по-настоящему выстраданной»
вчера, 10:19
Савелий Коростелев: «Клэбо сейчас достиг такого уровня, который сложно переплюнуть. Его победит только время»
вчера, 08:10
Савелий Коростелев: «Есть ощущение, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности»
вчера, 07:56
Норвежский журналист Салтведт: «Удивлен, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России стал Свищев, а не Губерниев»
вчера, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем