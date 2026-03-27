Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг и Линдберг победили в масс-стартах свободным стилем

Сундлинг и Линдберг победили в масс-стартах на лыжном чемпионате Швеции.

Йонна Сундлинг и Йонатан Линдберг одержали победы в коньковых масс-стартах на 20 км на чемпионате Швеции по лыжным гонкам. Лыжные гонки Чемпионат Швеции Умео Масс-старт, 20 км, свободный стиль Женщины 1. Йонна Сундлинг – 52.21,8 2. Фрида Карлссон – 6,8 3. Эбба Андерссон – 6,9 4. Моа Лундгрен – 49,4 5. Линн Сван – 50,7 6. Моа Илар – 1.36,3 Мужчины 1. Йонатан Линдберг – 48.16,8 2. Густав Берглунд – 0,4 3. Юхан Экберг – 1,3 4. Йенс Эрикссон – 1,6 5. Лео Юханссон – 4,7 6. Трульс Гиссельман – 5,1