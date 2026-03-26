Дмитрий Дубровский: «Складывается впечатление, что все негативные моменты, связанные с нашим отстранением, уходят»

Дубровский: компетенции и личные качества Свищева пойдут на благо нашего спорта.

Президент Федерации прыжков с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский высказался об избрании Дмитрия Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

«Я давно знаю Дмитрия Александровича как коллегу по федерации керлинга, мы знакомы еще со времен подготовки к сочинской Олимпиаде. Дальше был достаточно большой опыт совместной работы в комитете Госдумы по спорту, особенно в период, когда он возглавлял этот комитет. Также Дмитрий Александрович приложил большие усилия по работе объекта на Воробьевых горах, его реконструкции. Там проводятся крупные соревнования, объект загружен.

Авторитет, компетенции и личные качества Свищева пойдут только на благо нашего спорта. Особенно сейчас, когда у нас актуальна международная повестка. Все понимают, какая задача стоит перед ним с точки зрения возвращения спортсменов на международную арену. В общем-то, такие обещания он дал на нашем заседании, мы будем всячески поддерживать его инициативы и начинания. Работы будет много, тем более мы стоим где-то на пороге нашего возвращения. Мы немного откатились назад, поэтому придется возвращаться ускоренными темпами», – сказал Дубровский.

«Начало нового четырехлетнего цикла, подготовка к французской Олимпиаде. У меня складывается впечатление, что все негативные моменты, связанные с нашим отстранением, особенно после Олимпиады в Италии, уходят. Каких-то эксцессов, какого-либо рода происшествий с участием нашей немногочисленной делегации не было. Наоборот, все понимают, что с участием наших спортсменов международные турниры будут полноценными.

Процессы в летних видах спорта, где уже допускают с флагом и гимном, а также в паралимпийском спорте, все это доказывают. Что касается зимников, заканчивается период отстранения, и если не с лета, то со следующего зимнего сезона, мне кажется, мы полноценно войдем в новую четырехлетку и будем оперативно догонять, наверстывать то, что было в прошедшие четыре года», – добавил он.