  • Степанова о своей подготовке: «Можно тренироваться вдвое меньше, чем лидеры сезона, и на главных стартах бежать на их уровне»
Степанова о своей подготовке: «Можно тренироваться вдвое меньше, чем лидеры сезона, и на главных стартах бежать на их уровне»

Лыжница Степанова рассказала, что летом мало тренировалась из-за травмы.

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала, что недостаточно тренировалась летом.

«Лыжный сезон подходит к концу, финал Кубка России в Апатитах и Кировске – последний всплеск интереса к лыжным гонкам.
Попробую добавить вам пищи для обсуждений в ближайшую неделю:

Я заявляю, что можно тренироваться вдвое меньше (по количеству тренировочных часов), чем лидеры сезона, Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова, – и при этом на главных стартах бежать на их уровне.

Что дает мне право так утверждать? То, что я практически пропустила прошлое лето – не тренировалась так, как принято – не могла. Травма, о которой я не посчитала правильным говорить. Но благодаря лучшим врачам, лучшим физиотерапевтам и, конечно, лучшим в мировых лыжных гонках тренерам сумела «восстановиться до медалей» на чемпионате страны.

Это теперь доказанная теорема, которая и вам может пригодиться – не сдавайтесь, верьте и старайтесь!

И смотрите финал Кубка уже в эту субботу – смогу ли я и здесь составить конкуренцию лидерам? Самой интересно!» – написала Степанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
То ли утки высоко летают, то ли мы собаку низко подбрасываем. Может, проблема в лидерах?
Как говорится, Степанова поделилась "мудростью"
Какой дебил её продвигает?
