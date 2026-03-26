Степанова о своей подготовке: «Можно тренироваться вдвое меньше, чем лидеры сезона, и на главных стартах бежать на их уровне»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала, что недостаточно тренировалась летом.

«Лыжный сезон подходит к концу, финал Кубка России в Апатитах и Кировске – последний всплеск интереса к лыжным гонкам.

Попробую добавить вам пищи для обсуждений в ближайшую неделю:

Я заявляю, что можно тренироваться вдвое меньше (по количеству тренировочных часов), чем лидеры сезона, Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова , – и при этом на главных стартах бежать на их уровне.

Что дает мне право так утверждать? То, что я практически пропустила прошлое лето – не тренировалась так, как принято – не могла. Травма, о которой я не посчитала правильным говорить. Но благодаря лучшим врачам, лучшим физиотерапевтам и, конечно, лучшим в мировых лыжных гонках тренерам сумела «восстановиться до медалей» на чемпионате страны.

Это теперь доказанная теорема, которая и вам может пригодиться – не сдавайтесь, верьте и старайтесь!

И смотрите финал Кубка уже в эту субботу – смогу ли я и здесь составить конкуренцию лидерам? Самой интересно!» – написала Степанова.