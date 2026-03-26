  • Савелий Коростелев: «Насколько я понимаю, нейтральный статус останется. Был диалог с FIS – они уверены, что мы выступаем в следующем сезоне»
Российский лыжник Савелий Коростелев считает, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлит нейтральный статус ему и Дарье Непряевой на следующий сезон. 

Коростелев и Непряева – единственные российские лыжники, допущенные в сезоне-2025/26 к соревнованиям под эгидой FIS

– У тебя останется нейтральный статус на следующий сезон?

– Насколько я понимаю, да. В конце сезона был диалог с FIS. Они тоже уверены, что мы выступаем в следующем сезоне. Эти ребята хоть и не принимают решений по нейтральным статусам, но явно осведомлены больше, чем мы. Планирую в следующем сезоне бежать все гонки и бороться за топ‑3 там, где это возможно, – сказал лыжник. 

«В мире я в топ-10. Не считаю себя звездой». Мысли Коростелева о первом сезоне после бана

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Надо получить от ФИС письменное подтверждение нейтрального статуса на следующий сезон, а не полагаться на разговоры.
Нужен официальный документ, остальное к делу не пришьёшь, если не дай боХ что-то пойдёт не так.
К сожалению там все клали на то что мы хотим
В любом случае надо делать официальный запрос, а не надеяться на разговоры.
Любая определенность лучше просто надежды на допуск.
Удачи ребятам, здесь в России их оплевали с ног до головы, особенно здесь, на спортсе. Такой грязи, даже про Губера не пишут, посмотрите на соседней ветке.
