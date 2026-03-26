  Горнолыжник Ефимов: «Нейтральный статус у меня до июня. FIS нас никуда не допускала – просто исполнила требование CAS допустить россиян к квалификации на Олимпиаду»
Горнолыжник Ефимов: «Нейтральный статус у меня до июня. FIS нас никуда не допускала – просто исполнила требование CAS допустить россиян к квалификации на Олимпиаду»

Российский горнолыжник Семен Ефимов рассказал, что нейтральный статус, который ему выдала Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), действует до июня. 

На Олимпиаде-2026 Ефимов выступил в нейтральном статусе. Он принял участие в слаломе, но сошел с дистанции в первой попытке. 

– Первая мысль, когда сошел?

– ...(Выражается нецензурно.) Просто, когда у тебя серия стартов, когда нет этого бана и над тобой не висит, что это практически последний турнир, к этому проще относишься. Собирай вещи и езжай на следующий этап или готовься к следующему сезону.

А тут всеми правдами и неправдами попали, столько было сделано и столько прожито за эти четыре года бана. Конечно, сильно расстроились, сели с тренером, помолчали... Нас на тусовку звали, но мы просто завалились спать по номерам.

Помню, было полдесятого, и я маме на SMS отвечал, написал ей огромный лонгрид. В основном – что большое ей спасибо за такое конкурентное преимущество, как иностранные языки и незатуманенная голова. И респект моим тренерам – Догадкиным Андрею Алексеевичу и Роману Андреевичу.

– Что дальше, какие планы? Продолжить выступать за рубежом?

– Хотелось бы. Ситуация вообще какая: статус AIN у меня получен до июня. По идее потом эта программа прекращает действовать – FIS будет решать, продлевать ее или нет. Тут зависит не от нашей стороны. То есть, возможно, надо будет подаваться на новый статус. Снова оплатить взнос 2000 швейцарских франков. И снова получать статус.

Надо понимать: FIS нас никуда не допускала. Она просто бюрократически исполнила требование CAS допустить российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду. Не хотелось, чтобы в следующем сезоне у меня опять осталось два этапа Кубка мира.

Но мы в любом случае взбодрили горнолыжный спорт внутри России, я считаю. Даже своим нахождением сейчас на турнирах FIS. Основная масса наших ребят едут не хуже, чем многие там.

– На контрасте с твоим интервью так необычно выглядят слова фигуристки Аделии Петросян, которой было стыдно после Олимпиады возвращаться в Россию...

– Почему ей стыдно-то? Перед кем? В нее прям все эти хейтеры, комментаторы вкладывались, что ли? Наверняка, как и в меня, в основном родители. И такие виды спорта держатся как раз на них. А про налогоплательщиков – досужие рассуждения. Не надо ей стыдиться ничего. У нас любят устроить показательные извинения – не в ту дверь и в таком роде. Это лишнее, – сказал Ефимов. 

Петросян сказала, что ей стыдно

Молодец. Есть голова на плечах, все по делу.
