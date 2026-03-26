Горнолыжник Ефимов об отстранении: «Увидел, что никому допуск особо и не нужен. Все сидят, получают зарплаты, понимают прекрасно, какая там конкуренция»

Горнолыжник Семен Ефимов заявил, что многих российских спортсменов устраивает отсутствие допуска на международные старты.

Ефимов выступил на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

– У тебя в получении нейтрального статуса никаких сомнений не было?

– Объясню последовательность действий. Мы планировали летнюю подготовку параллельно с набором очков. У нас есть второй дивизион, континентальные Кубки. Одним из самых слабых считается Кубок Южной Америки. Зато очки можно получить, и так многие подстраховываются.

Причем старший тренер планировал поехать в Барилоче, чтобы к Ушуае, куда приезжают сильные ребята, стартовать в первых номерах перед ними. Все это стояло в плане для Минспорта. Но в FIS сделали голосование, и, насколько я знаю, его как раз инициировала наша горнолыжная федерация.

– Именно горнолыжная? В FIS же много видов спорта входит.

– Да. Остальным федерациям это не так интересно было. Но нам не хватило пары голосов, скандинавы были против. Нас не допустили, и мы пролетели все эти старты. На основании этого отказа наша федерация обратилась в CAS.

FIS всего лишь удовлетворила постановление суда. Мы заплатили все взносы, отправили свои анкеты, часть ребят самостоятельно внесла 2000 швейцарских франков. За меня – министерство спорта. Сезон мы стартанули у себя как обычно.

Проматываю четыре года бана – это был, как говорил Паша Техник, бой с тенью, игра с самим собой. Я выжимал из спорта что мог и пытался кайфовать, но это так себе.

– В одном легендарном рэп-батле это называли порно без женщин.

– За 25 лет занятий горными лыжами у меня есть возможность смотреть объективно – и я увидел, что всех вообще все устраивает, никому допуск-то особо и не нужен. Все нормально, все сидят, получают зарплаты, понимают прекрасно, какая конкуренция там. Если честно, в приватных разговорах ребята говорят, что не готовы в нее ввязаться. Особенно ребята постарше.

– А зарплаты прямо хорошие?

– Просто когда мы выступали в Европе, то это было за идею, что мы сейчас ворвемся на Кубок мира и будем серьезные бабки зарабатывать. Светили и контракты, и поддержка была. Если даешь результат, ты будешь зарабатывать серьезные деньги. Но в последние годы это сошло на нет.

И насколько мне известно достаточно достоверно, наших кинули с выплатами и компании, и даже FIS с призовыми. После отстранения просто перестали выходить на связь. Но если ты не стартуешь на Кубке мира и ничего не зарабатываешь, ты, конечно, лучше себя будешь чувствовать в России.

А у нас никогда в спорте не было прямых выплат и контрактов с российскими компаниями. Некоторые ребята переводили контракты на спонсорские наклейки на русский, отправляли на наши российские курорты, предлагали сотрудничество. Всем по барабану. Это не про спорт, не про индустрию.

– Российские горнолыжники, получается, только на зарплате ЦСП?

– Когда я узнал, какие зарплаты у ребят в регионах, у меня брови на затылок уезжали. Это серьезные цифры. И если ты не выступал в Европе, то по российским соревнованиям у тебя тоже хороший заработок.

Прикинь – выигрываешь по юниорам первенство или чемпионат. На чемпионат никто не приехал, потому что у всех Кубок мира. А это главный старт, по нему, кстати, сборная формируется. В итоге тех, кто не участвовал, протаскивают в команду решением тренерского совета.

Я когда начал выступать в России, вообще офигел – можно на зарплату жить нормально. И многим ребятам вообще не нужна эта жизнь в Европе и международка, на которой ничего не получится.

– И в чем они не правы, как говорится?

– Да вроде во всем не правы. Потому что, если ты занимаешься спортом, надо заниматься до конца, как делом своей жизни. И не ныть, – сказал Ефимов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Семен Ефимов
горные лыжи
отстранение и возвращение России
CAS
FIS
сборная России (горные лыжи)
Спорт-Экспресс
Павел Рожков: «Предстоит огромная юридическая работа, чтобы наши паралимпийцы выступили в полном составе»
20 марта, 13:39
Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина
16 февраля, 22:07
⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
16 февраля, 13:32
Рекомендуем
Главные новости
Савелий Коростелев: «Приехал на этап Кубка мира в Лахти уставшим от всего. Медаль получилась по-настоящему выстраданной»
51 минуту назад
Савелий Коростелев: «Клэбо сейчас достиг такого уровня, который сложно переплюнуть. Его победит только время»
сегодня, 08:10
Савелий Коростелев: «Есть ощущение, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности»
сегодня, 07:56
Норвежский журналист Салтведт: «Удивлен, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России стал Свищев, а не Губерниев»
сегодня, 07:15
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
сегодня, 05:58
Вяльбе о финале Кубка России в Кировске: «Ничего не отменяется, снега навалом, все хорошо»
вчера, 19:09
Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Халльберг – 3-й
вчера, 13:44
Горнолыжница Шиффрин завоевала Большой хрустальный глобус в шестой раз в карьере и повторила рекорд Мозер-Прелль
вчера, 13:21
Горные лыжи. Кубок мира. Гренье выиграла гигантский слалом, Холтманн – 2-я, Шайб – 3-я, Шиффрин – 11-я
вчера, 13:03
Сервисмен Уфтиков о подготовке лыж без фтора: «Не хватило времени, чтобы попробовать все варианты. Возможно, что‑то могло сработать лучше»
вчера, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
вчера, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем