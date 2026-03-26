Горнолыжник Ефимов об отстранении: «Увидел, что никому допуск особо и не нужен. Все сидят, получают зарплаты, понимают прекрасно, какая там конкуренция»

Горнолыжник Ефимов: допуск на международные старты особо никому не нужен.

Горнолыжник Семен Ефимов заявил, что многих российских спортсменов устраивает отсутствие допуска на международные старты.

Ефимов выступил на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

– У тебя в получении нейтрального статуса никаких сомнений не было?

– Объясню последовательность действий. Мы планировали летнюю подготовку параллельно с набором очков. У нас есть второй дивизион, континентальные Кубки. Одним из самых слабых считается Кубок Южной Америки. Зато очки можно получить, и так многие подстраховываются.

Причем старший тренер планировал поехать в Барилоче, чтобы к Ушуае, куда приезжают сильные ребята, стартовать в первых номерах перед ними. Все это стояло в плане для Минспорта. Но в FIS сделали голосование, и, насколько я знаю, его как раз инициировала наша горнолыжная федерация.

– Именно горнолыжная? В FIS же много видов спорта входит.

– Да. Остальным федерациям это не так интересно было. Но нам не хватило пары голосов, скандинавы были против. Нас не допустили, и мы пролетели все эти старты. На основании этого отказа наша федерация обратилась в CAS.

FIS всего лишь удовлетворила постановление суда. Мы заплатили все взносы, отправили свои анкеты, часть ребят самостоятельно внесла 2000 швейцарских франков. За меня – министерство спорта. Сезон мы стартанули у себя как обычно.

Проматываю четыре года бана – это был, как говорил Паша Техник, бой с тенью, игра с самим собой. Я выжимал из спорта что мог и пытался кайфовать, но это так себе.

– В одном легендарном рэп-батле это называли порно без женщин.

– За 25 лет занятий горными лыжами у меня есть возможность смотреть объективно – и я увидел, что всех вообще все устраивает, никому допуск-то особо и не нужен. Все нормально, все сидят, получают зарплаты, понимают прекрасно, какая конкуренция там. Если честно, в приватных разговорах ребята говорят, что не готовы в нее ввязаться. Особенно ребята постарше.

– А зарплаты прямо хорошие?

– Просто когда мы выступали в Европе, то это было за идею, что мы сейчас ворвемся на Кубок мира и будем серьезные бабки зарабатывать. Светили и контракты, и поддержка была. Если даешь результат, ты будешь зарабатывать серьезные деньги. Но в последние годы это сошло на нет.

И насколько мне известно достаточно достоверно, наших кинули с выплатами и компании, и даже FIS с призовыми. После отстранения просто перестали выходить на связь. Но если ты не стартуешь на Кубке мира и ничего не зарабатываешь, ты, конечно, лучше себя будешь чувствовать в России.

А у нас никогда в спорте не было прямых выплат и контрактов с российскими компаниями. Некоторые ребята переводили контракты на спонсорские наклейки на русский, отправляли на наши российские курорты, предлагали сотрудничество. Всем по барабану. Это не про спорт, не про индустрию.

– Российские горнолыжники, получается, только на зарплате ЦСП?

– Когда я узнал, какие зарплаты у ребят в регионах, у меня брови на затылок уезжали. Это серьезные цифры. И если ты не выступал в Европе, то по российским соревнованиям у тебя тоже хороший заработок.

Прикинь – выигрываешь по юниорам первенство или чемпионат. На чемпионат никто не приехал, потому что у всех Кубок мира. А это главный старт, по нему, кстати, сборная формируется. В итоге тех, кто не участвовал, протаскивают в команду решением тренерского совета.

Я когда начал выступать в России, вообще офигел – можно на зарплату жить нормально. И многим ребятам вообще не нужна эта жизнь в Европе и международка, на которой ничего не получится.

– И в чем они не правы, как говорится?

– Да вроде во всем не правы. Потому что, если ты занимаешься спортом, надо заниматься до конца, как делом своей жизни. И не ныть, – сказал Ефимов.