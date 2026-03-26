Савелий Коростелев: «Приехал на этап Кубка мира в Лахти уставшим от всего. Медаль получилась по-настоящему выстраданной»

Коростелев: медаль Кубка мира была по-настоящему выстраданной.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об эмоциях после первой медали Кубка мира.

На этапе в Лахти Коростелев завоевал бронзу в классической гонке с раздельным стартом.

– Какие были твои первые ощущения после медали на Кубке мира?

– Я был очень сильно доволен, потому что приехал на этап Кубка мира в Финляндии уставшим от всего. Даже на тренировки выходить было тяжело. Но в день гонки отпустило, стало легче, все сложилось как нужно, и удалось попасть на подиум. Это получилась по‑настоящему выстраданная медаль – но именно за ней я и ехал в Лахти, – сказал Коростелев.

Также он рассказал, что иностранные лыжники на Кубке мира относились к нему без негатива.

«Норвежцы сначала относились с настороженностью, сейчас все окей. С остальными сразу был хороший диалог. Спрашивали, будет ли еще кто‑нибудь из российских лыжников, то есть какого‑то негатива сразу не было.

Мы не должны требовать отстранения американцев – это глупо. Спорт должен объединять и быть вне политики», – приводит слова Коростелева «Матч ТВ».

