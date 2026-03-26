  • Савелий Коростелев: «Клэбо сейчас достиг такого уровня, который сложно переплюнуть. Его победит только время»
Савелий Коростелев: «Клэбо сейчас достиг такого уровня, который сложно переплюнуть. Его победит только время»

Коростелев: Клэбо сейчас сложно победить, его победит только время.

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что россиянам в случае полноценного допуска на Кубок мира было бы сложно победить норвежца Йоханнеса Клэбо.

В сезоне-2025/26 Клэбо выиграл 18 личных гонок. На Олимпиаде в Италии он взял золото во всех шести гонках.

«Он уже уверенный, состоявшийся, понимает, что ему нужно сделать для победы в гонке. Норвежцу не нужны отрывы, ему просто нужно первым пересечь финишную черту. Я думаю, что сейчас он достиг такого уровня, который сложно переплюнуть.

Егор Владимирович Сорин сказал, что его победит только время. Если бы мы участвовали в соревнованиях, за медали борьба бы была, но золото выиграть было бы тяжело», – сказал Коростелев в эфире «Матч ТВ». 

«В мире я в топ-10. Не считаю себя звездой». Мысли Коростелева о первом сезоне после бана

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Дерзкому у лыжнику конечно не победить, но слава богу есть человек, чьё имя в присутствии Савелия лучше не называть)
Дерзкому у лыжнику конечно не победить, но слава богу есть человек, чьё имя в присутствии Савелия лучше не называть)
Нет такого человека
Да поняли мы уже, что ты наяриваешь на Клэбо. зачем такой откровенный каминг-аут делать
Всё не может остановиться. Передохни немного!😄
Тренируйся Савелий!
Сорин сказал, Сорин научил. Савелий надо свои мозги иметь, а не полагаться на сориных. Тебе надо трудиться как можно больше чтобы достигнуть части заслуг Большунова, а Клэбо при современном состояния лыжников других стран и без России представляет при всех его победах жалкое зрелище.
Савелий крут, надежда нашего лыжного спорта. Побед тебе , в том числе и над Клебо.
хорошо хоть это не представляло нашу страну, а бегало там под белым флажком
Жаль Савелий не бегал на китайских ОИ,возможно выступил бы гораздо успешнее.
