Савелий Коростелев: «Есть ощущение, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности»

В сезоне-2025/26 Коростелев в нейтральном статусе выступал на международных стартах. 

– Как тебе наши соревнования со стороны?

– Раньше смотришь Кубок мира – и на финиш приезжают 10 человек. Непонятно, почему такой темп, а когда сам в нем участвуешь, понимаешь: темп – нифига себе!

Смотрю трансляцию скиатлона на Сахалине – тоже не видно темпа, но потом поговорил с ребятами, они сказали, что он был. Из‑за того, что мы долго соревнуемся вместе, есть ощущение, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности, – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ». 

«В мире я в топ-10. Не считаю себя звездой». Мысли Коростелева о первом сезоне после бана

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
У тебя Савелий будет возможность проверить свои ощущения на этапе в Кировске, выиграть все гонки, показать нашим «лапотникам» мастер класс, не всегда удаётся что-то ляпнуть и тут же проверить, пока не забыли твои слова
Думаю, Савва сольется есчо ДО соревнований. Скажет - устал, длинный сезон, ои, давление со стороны ура-патриотов и пр.
что не так сказал Савелий?
Да, кубок мира и кубок России две реальности. У нас настоящие мужики бегают, а там большинство допингисты, которые постоянно сопли по дистанции и на финише жуют ...
тогда почему наши все туда так рвутся, а к нам никто даже китаезы и те не едут
Так оно и есть, потому все адекватные понимают, что монгол занимал бы на КМ места, далёкие от топ10.
