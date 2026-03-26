Савелий Коростелев: «Есть ощущение, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности»

Коростелев: Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности.

Лыжник Савелий Коростелев сравнил Кубок мира с соревнованиями, которые проходят в России.

В сезоне-2025/26 Коростелев в нейтральном статусе выступал на международных стартах.

– Как тебе наши соревнования со стороны?

– Раньше смотришь Кубок мира – и на финиш приезжают 10 человек. Непонятно, почему такой темп, а когда сам в нем участвуешь, понимаешь: темп – нифига себе!

Смотрю трансляцию скиатлона на Сахалине – тоже не видно темпа, но потом поговорил с ребятами, они сказали, что он был. Из‑за того, что мы долго соревнуемся вместе, есть ощущение, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности, – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

