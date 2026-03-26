  • Норвежский журналист Салтведт: «Удивлен, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России стал Свищев, а не Губерниев»
Норвежский журналист Салтведт: «Удивлен, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России стал Свищев, а не Губерниев»

Журналист Салтведт: удивлен, что не Губерниев возглавил ассоциацию лыж в РФ.

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт высказался об избрании депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Свищев сменил на этом посту Елену Вяльбе. Также он может возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта России. 

«Я знаю о Свищеве уже довольно давно – как с политической точки зрения, так и благодаря его заметным позициям в российском спорте.

Должен признать, мы были немного удивлены тем, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России – по модели, аналогичной норвежской системе – стал именно Свищев, а не Дмитрий Губерниев, которого у нас на Западе знают лучше. Свищев воспринимается как довольно жесткий и бескомпромиссный человек», – отметил Салтведт.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Ассоциация лыжных видов спорта России
Дмитрий Свищев
Дмитрий Губерниев
Ян Петтер Салтведт
Елена Вяльбе
В России ни кто и не ставил на губу. Норвежцам хотелось, что возглавил лыжи в России бездарь губернев. Который мог принести только вред для наших лыж. Да и к лыжам он ни когда не имел никакого отношения.
Этот Салтведт с какой планеты нарисовался, он вообще знает кто такой Губер?!!
Так Салдведт это норвежский Губер. Своих знает в лицо)
Да, Губер развалил бы весь российский лыжный спорт, потому и не назначили. Так что норвеги дрожите. Губера мы отдаем вам в помощь ...
Дак на это и был расчет норгов. Убирают реального профи лыжного дела - ЕВ Вяльбе. Ставят абсолютного профана - Губерниева. Российские лыжи - канут в лето.
Куда канут?)
Из двух зол выбирали... Оба хуже.
А насчёт Губерниева норвежский журналист троллит, кмк)
Какое там... Это его обычный стиль - иногда, кажется, что то, что он ляпнул в сторону наших лыжников нельзя сказать не в качестве троллинга, но нет, это на полном серьёзе. :-)
"Свищев воспринимается как довольно жесткий и бескомпромиссный человек".
Губерниев- полная противоположность. Потому и остался комментить, ничего другого ему доверить нельзя. Странно, что там этого так и не поняли..
Вот так, с Губерниевым бы было проще договариваться с международными федерациями
Посмотрел комменты и офигел, хочу сообщить "патриотам" норвежцам вообще по уху кто возглавит ассоциацию лыжных гонок России, а норвежский Салтведт это российчский губошлеп, хоть где то имеется высказывание административных должностных лиц норвежцев комментировавших назначение Свищева , я не видел. А Свищев это ЛДПРовский болтун по уровню даже ниже банщика, т.ч. как лыжами правила Вяльбе так и будет править только сейчас лаврами, если таковые случатся,будут покрывать Свищева.
