Норвежский журналист Салтведт: «Удивлен, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России стал Свищев, а не Губерниев»
Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт высказался об избрании депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.
Свищев сменил на этом посту Елену Вяльбе. Также он может возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта России.
«Я знаю о Свищеве уже довольно давно – как с политической точки зрения, так и благодаря его заметным позициям в российском спорте.
Должен признать, мы были немного удивлены тем, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России – по модели, аналогичной норвежской системе – стал именно Свищев, а не Дмитрий Губерниев, которого у нас на Западе знают лучше. Свищев воспринимается как довольно жесткий и бескомпромиссный человек», – отметил Салтведт.
Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?
А насчёт Губерниева норвежский журналист троллит, кмк)
Губерниев- полная противоположность. Потому и остался комментить, ничего другого ему доверить нельзя. Странно, что там этого так и не поняли..