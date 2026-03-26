Норвежский журналист Салтведт: «Удивлен, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России стал Свищев, а не Губерниев»

Журналист Салтведт: удивлен, что не Губерниев возглавил ассоциацию лыж в РФ.

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт высказался об избрании депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Свищев сменил на этом посту Елену Вяльбе . Также он может возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта России.

«Я знаю о Свищеве уже довольно давно – как с политической точки зрения, так и благодаря его заметным позициям в российском спорте.

Должен признать, мы были немного удивлены тем, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России – по модели, аналогичной норвежской системе – стал именно Свищев, а не Дмитрий Губерниев , которого у нас на Западе знают лучше. Свищев воспринимается как довольно жесткий и бескомпромиссный человек», – отметил Салтведт.

