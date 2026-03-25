Вяльбе о финале Кубка России в Кировске: «Ничего не отменяется, снега навалом, все хорошо»
Вяльбе заявила, что финал Кубка России не отменят из-за отсутствия снега.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в Кировске достаточно снега для проведения финала Кубка России.
Ранее стало известно, что в Мурманске отменили лыжный марафон и этап Кубка Содружества по биатлону.
Финал Кубка России пройдет в Апатитах и Кировске (Мурманская область) с 27 марта по 5 апреля.
«Отменяют в Мурманске, а мы в Кировске все же проводим. Ничего не отменяется, снега навалом, все хорошо», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Губер в курсе? … что все хорошо…🤓
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем