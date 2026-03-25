Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Халльберг – 3-й
Норвежский горнолыжник Хауган выиграл слалом в финале Кубка мира.
Норвежский горнолыжник Тимон Хауган победил в слаломе в финале Кубка мира в Лиллехаммере. Его соотечественник Атле Ли Макграт завоевал Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.
Горные лыжи
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины
Слалом
1. Тимон Хауган (Норвегия) – 2.03,75
2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,44
3. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 1,03
4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,12
5. Клеман Ноэль (Франция) – 1,13
6. Танги Неф (Швейцария) – 1,67
7. Михаэль Матт (Австрия) – 1,70
8. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,79
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем