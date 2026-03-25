  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Халльберг – 3-й
0

Норвежский горнолыжник Хауган выиграл слалом в финале Кубка мира.

Норвежский горнолыжник Тимон Хауган победил в слаломе в финале Кубка мира в Лиллехаммере. Его соотечественник Атле Ли Макграт завоевал Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

Горные лыжи

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

Слалом

1. Тимон Хауган (Норвегия) – 2.03,75

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,44

3. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 1,03

4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,12

5. Клеман Ноэль (Франция) – 1,13

6. Танги Неф (Швейцария) – 1,67

7. Михаэль Матт (Австрия) – 1,70

8. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,79

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Австрии
logoЛоик Мейар
logoТанги Неф
результаты
Михаэль Матт
logoКубок мира
Атле Ли Макграт
logoсборная Франции
сборная Норвегии (горные лыжи)
logoсборная Финляндии
logoТимон Хауган
Клеман Ноэль
слалом
Эдуард Халльберг
logoсборная Швейцарии
logoгорные лыжи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
