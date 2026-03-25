Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Халльберг – 3-й

Норвежский горнолыжник Хауган выиграл слалом в финале Кубка мира.

Норвежский горнолыжник Тимон Хауган победил в слаломе в финале Кубка мира в Лиллехаммере. Его соотечественник Атле Ли Макграт завоевал Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

Горные лыжи

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

Слалом

1. Тимон Хауган (Норвегия) – 2.03,75

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,44

3. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 1,03

4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,12

5. Клеман Ноэль (Франция) – 1,13

6. Танги Неф (Швейцария) – 1,67

7. Михаэль Матт (Австрия) – 1,70

8. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,79