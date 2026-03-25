Горнолыжница Шиффрин завоевала Большой хрустальный глобус в шестой раз в карьере и повторила рекорд Мозер-Прелль

Шиффрин завоевала шестой Кубок мира в карьере и повторила рекорд Мозер-Прелль.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала Большой хрустальный глобус в шестой раз в карьере.

Сегодня спортсменка стала 11-й в заключительной гонке сезона – гигантском слаломе в финале Кубка мира в Лиллехаммере.

Она заняла первое место в общем зачете, набрав 1410 очков. Второй стала немка Эмма Айхер (1323 очка), третьей – Камилла Раст из Швейцарии (1049 очков).

Микаэла также выигрывала Кубок мира в 2017, 2018, 2019, 2022 и 2023 годах. Завоевав шестой глобус, она повторила рекорд австрийской горнолыжницы Аннемари Мозер-Прелль, выступавшей в 1970-х годах.

У мужчин рекорд по количеству побед в общем зачете принадлежит австрийцу Марселю Хиршеру, взявшему восемь титулов (2012–2019).

Шиффрин 31 год, она трехкратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира.