Горнолыжница Шиффрин завоевала Большой хрустальный глобус в шестой раз в карьере и повторила рекорд Мозер-Прелль

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала Большой хрустальный глобус в шестой раз в карьере.

Сегодня спортсменка стала 11-й в заключительной гонке сезона – гигантском слаломе в финале Кубка мира в Лиллехаммере.

Она заняла первое место в общем зачете, набрав 1410 очков. Второй стала немка Эмма Айхер (1323 очка), третьей – Камилла Раст из Швейцарии (1049 очков).

Микаэла также выигрывала Кубок мира в 2017, 2018, 2019, 2022 и 2023 годах. Завоевав шестой глобус, она повторила рекорд австрийской горнолыжницы Аннемари Мозер-Прелль, выступавшей в 1970-х годах.

У мужчин рекорд по количеству побед в общем зачете принадлежит австрийцу Марселю Хиршеру, взявшему восемь титулов (2012–2019).

Шиффрин 31 год, она трехкратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Кстати сегодня Шифрину 70...
Пожелаем ему хорошего. Норм, вроде, дядька. Во всяких гадостях не замечен. Не примыкал и не участвовал.
Микаела Ефимовна Шифрин
Я думал у красотули их штук 10.
Если Айхер немного прибавит в стабильности и обойдется без травм, то, по идее, должна в следующем сезоне брать большой глобус. Хотя бы просто из-за того, что все дисциплины ходит
Блистательная Микаэла, во время трансляции было очень круто видеть ее эмоции и слезы радости, когда она узнала о том, что завоевала очередной БХГ!
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. Гренье выиграла гигантский слалом, Холтманн – 2-я, Шайб – 3-я, Шиффрин – 11-я
сегодня, 13:03
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Холденер – 2-я, Айхер – 3-я
вчера, 16:57
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я
15 марта, 14:28
Рекомендуем
Главные новости
Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Халльберг – 3-й
42 минуты назад
Горные лыжи. Кубок мира. Гренье выиграла гигантский слалом, Холтманн – 2-я, Шайб – 3-я, Шиффрин – 11-я
сегодня, 13:03
Сервисмен Уфтиков о подготовке лыж без фтора: «Не хватило времени, чтобы попробовать все варианты. Возможно, что‑то могло сработать лучше»
сегодня, 08:28
Сервисмен Уфтиков о работе на Кубке мира: «Когда я пришел получать ключи от бокса и в графе «страна» указал AIN, люди начали переглядываться: «Что это такое? Россия? Так бы сразу и сказал!»
сегодня, 08:09
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
сегодня, 06:07
Алексей Петухов: «Большунов мог бы завоевывать медали в каждой гонке Олимпиады. Удивляюсь, как он ищет мотивацию бегать в России»
вчера, 20:30
Алексей Петухов: «Не хочется, чтобы страдало целое поколение наших лыжников. Главное – вовремя надавить на FIS, дать им по рукам»
вчера, 20:13
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Холденер – 2-я, Айхер – 3-я
вчера, 16:57
Горные лыжи. Кубок мира. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе в Лиллехаммере и взял малый хрустальный глобус в дисциплине
вчера, 12:34
Клэбо о падении в Драммене: «В этом прелесть спринтов – борьба идет до самого конца. Я не против, если буду выбывать раз в 8-10 лет»
вчера, 11:08
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
17 минут назад
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем