Горные лыжи. Кубок мира. Гренье выиграла гигантский слалом, Холтманн – 2-я, Шайб – 3-я, Шиффрин – 11-я
Канадка Гренье победила в гигантском слаломе в финале Кубка мира.
Канадская горнолыжница Валери Гренье выиграла гигантский слалом в финале Кубка мира в Лиллехаммере. Австрийка Юлия Шайб завоевала Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.
Горные лыжи
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Женщины
Гигантский слалом
1. Валери Гренье (Канада) – 2.16,79
2. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 0,43
3. Юлия Шайб (Австрия) – 0,57
4. Сара Хектор (Швеция) – 0,74
5. Штефани Бруннер (Австрия) – 1,24
6. Камилла Раст (Швейцария)...
11. Микаэла Шиффрин (США) – 2,02
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
