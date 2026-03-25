Горные лыжи. Кубок мира. Гренье выиграла гигантский слалом, Холтманн – 2-я, Шайб – 3-я, Шиффрин – 11-я

Канадка Гренье победила в гигантском слаломе в финале Кубка мира.

Канадская горнолыжница Валери Гренье выиграла гигантский слалом в финале Кубка мира в Лиллехаммере. Австрийка Юлия Шайб завоевала Малый хрустальный глобус в этой дисциплине. Горные лыжи Кубок мира Лиллехаммер, Норвегия Женщины Гигантский слалом 1. Валери Гренье (Канада) – 2.16,79 2. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 0,43 3. Юлия Шайб (Австрия) – 0,57 4. Сара Хектор (Швеция) – 0,74 5. Штефани Бруннер (Австрия) – 1,24 6. Камилла Раст (Швейцария)... 11. Микаэла Шиффрин (США) – 2,02