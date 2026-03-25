  Сервисмен Уфтиков о подготовке лыж без фтора: «Не хватило времени, чтобы попробовать все варианты. Возможно, что‑то могло сработать лучше»
Сервисмен Уфтиков о подготовке лыж без фтора: «Не хватило времени, чтобы попробовать все варианты. Возможно, что‑то могло сработать лучше»

Сервисмен Евгений Уфтиков рассказал о подготовке лыж без фтора на международных стартах.

– За те четыре года, что вы были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, смазочные технологии сильно ушли вперед?

– Скорее, они изменились в связи с отменой фтора. У меня как раз года четыре назад был случай, когда я пробовал вычистить лыжи от фтористого порошка с молибденом. До пяти раз каждую пару вычищал. Знаю, что многие не только лыжи чистили, но и по несколько раз стирали чехлы, протирали крепления, боковинки лыж. Нам же говорили, что даже перевозить в старых фурах лыжи теперь нельзя, потому что везде фтор. Нужны новые фуры, новые дрели, новые станки. А приехали на Кубок мира – у шведов старая фура, у норвежцев – тоже.

С другой стороны, в работе без фтора есть и преимущества. Когда я вернулся с «Тур де Ски» домой, Наталья (Коростелева) попросила приготовить лыжи для детей – у них на следующий день были соревнования. А у меня маски нет, которая фтор фильтрует. Приготовил восемь или десять пар, чувствую – потряхивать начинает. Но это нормальное состояние после того, как ты фтором надышишься. Необязательно даже готовить лыжи самому. Такой же эффект, когда лыжи готовит сосед по кабинке, а ты без маски.

– Контроль в плане фтора в Европе был жестким?

– Перед каждым стартом лыжи проверялись выборочно. А вот после финиша уже все подряд. В FIS за контроль отвечал финн Мика Рантанен. Так, мы с ним друг друга вспомнили – бегали вместе в Финляндии в свое время. Я даже напомнил Мике, где именно. Он очень лояльно относился ко всему. Я же привез с собой не только все лыжи Савелия, но еще и лыжи Сергея Устюгова: он сам вызвался помочь, как только узнал, что я еду в Давос. Сказал: «Забирай все, что надо, главное, чтобы Савелию это помогло». <...>

– Возвращаясь к Олимпиаде, какую оценку вы поставили бы Савелию?

– Оценивать действия в ходе соревнований – это прерогатива тренера. Я не имею права обсуждать ни физическую форму спортсменов, ни работу, которую они выполняют. А вот себе, как сервисмену, если оценивать по десятибалльной шкале, поставил бы, наверное, шестерку или семерку.

– Почему?

– Не хватило элементарного времени, чтобы попробовать все варианты, которые имелись. Возможно, что‑то могло сработать лучше. Поскольку мы не так хорошо были знакомы с бесфтористой смазкой и не знали, как она себя поведет, на тестирование уходило больше времени, чем обычно.

Это же надо не только лыжи подготовить, но и проехать на них определенное количество километров. Потом ручная накатка, где тоже надо понимать, как она работает от начала и до конца. Нюансов множество. Можно взять две пары одинаковых лыж, нанести одинаковую накатку, но поедут эти лыжи совершенно по‑разному. И вот эта нехватка времени раздражала сильнее всего, – сказал Уфтиков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
