Сервисмен Уфтиков о работе на Кубке мира: «Когда я пришел получать ключи от бокса и в графе «страна» указал AIN, люди начали переглядываться: «Что это такое? Россия? Так бы сразу и сказал!»

Сервисмен Уфтиков: в FIS предупредили, что я должен избегать слова «Россия».

Сервисмен Евгений Уфтиков рассказал о получении нейтрального статуса и работе на Кубке мира.

– Нейтральный статус вы получили, уже находясь в Европе?

– Это была целая история. Подтверждение от FIS я получил фактически сразу по прилете в Давос, но так получилось, что пошлину сразу не оплатили. Письмо от международной федерации с просьбой прислать чек об оплате я получил позже – в самый канун Рождества, когда мы уже переехали в Тоблах к первому этапу «Тур де Ски». Вот тогда мы в панике и стали ломать головы. В профайле FIS у меня статус уже горел зеленым, но Сорин сказал особо не обольщаться по этому поводу: «Твой зеленый сейчас превратится в красный за две секунды».

С нами за столом сидел знакомый итальянец, который пару лет тренировался с группой Сорина; он тоже впал в ступор: «Ребята, сорри, я никогда в жизни не делал международных переводов, так что помочь вряд ли смогу». К тому же Рождество – все банки закрыты. В итоге Савелий отыскал в интернете банк, который должен был работать в этот день еще полтора часа; мы все оплатили, я переслал подтверждение в FIS, где меня сразу добавили во все возможные рабочие группы, чтобы я был на связи.

Был и смешной момент. Спортивный директор FIS Сандра Шпиц еще в Давосе предупредила, что, находясь на Кубке мира, я должен избегать в беседах с другими людьми слова «Россия», то есть крайне желательно вообще никак не упоминать национальную принадлежность. Но когда я пришел получать ключи от бокса и в графе «страна» указал AIN, люди начали переглядываться: «AIN? Что это такое? Россия? Ну так бы сразу и сказал!» <...>

– На «Тур де Ски» итальянские сервисмены по‑прежнему продолжали вам помогать?

– Не только они, но и коллеги из Белоруссии, Казахстана. Подходили и предлагали содействие главный тренер сборной США Мэтт Уиткомб, работающий с североамериканцами Нико Бонетти. Сервисмен сборной Словении Мартин, который давно работает в лыжных гонках и имеет огромный опыт, как только увидел меня на стадионе, подошел сам: «Джонни, если появятся хоть малейшие проблемы с держанием, со скольжением, обращайся, всегда помогу». Потом с такими же словами подошли поляки.

Больше других меня поразил олимпийский чемпион Кристиан Дзордзи – в Валь‑ди‑Фиемме даже один из подъемов трассы его именем назван. Мы с ним были знакомы и раньше, еще до того, как он начал работать в Андорре, периодически общались, но я совершенно не ожидал, что по ходу «Тур де Ски», а потом и Олимпиады Кристиан сам начнет приходить ко мне в кабинку, что‑то советовать на каждую погоду, на каждую определенную гонку. А после скиатлона, где Савелий заехал четвертым, заглянул с вопросом: «Чем мазались?» Услышал, что итальянской смазкой, удивился: «Да ладно? У итальянцев лыжи так не ехали!» – сказал Уфтиков.

Сейчас на матч арене индивидуальная гонка в скимо, добавили бы новость. А то много вопросов было, что если не спринт)
Спасибо)) включила благодаря Вашему комментарию. Думала нигде не будут освещать
Матч сперва поставил на арену, пару дней назад добавили в программу на основной канал, а потом, видимо поняв, что Филиппов индивидуальную не бежит, опять убрали
Материалы по теме
Мика Фермойлен: «Два российских лыжника на Кубке мира – хороший первый шаг. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они»
26 февраля, 09:50
Андрей Нутрихин: «Коростелев и Непряева своими выступлениями дали уверенность, что мы можем оказаться не хуже многих лидеров после возвращения»
4 февраля, 13:45
Сервисмен Уфтиков: «В Европе работать сложнее, хотя в России у меня четыре человека, а здесь один Коростелев. Работы больше»
29 января, 16:11
Рекомендуем
Главные новости
Сервисмен Уфтиков о подготовке лыж без фтора: «Не хватило времени, чтобы попробовать все варианты. Возможно, что‑то могло сработать лучше»
сегодня, 08:28
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
сегодня, 06:07
Алексей Петухов: «Большунов мог бы завоевывать медали в каждой гонке Олимпиады. Удивляюсь, как он ищет мотивацию бегать в России»
вчера, 20:30
Алексей Петухов: «Не хочется, чтобы страдало целое поколение наших лыжников. Главное – вовремя надавить на FIS, дать им по рукам»
вчера, 20:13
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Холденер – 2-я, Айхер – 3-я
вчера, 16:57
Горные лыжи. Кубок мира. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе в Лиллехаммере и взял малый хрустальный глобус в дисциплине
вчера, 12:34
Клэбо о падении в Драммене: «В этом прелесть спринтов – борьба идет до самого конца. Я не против, если буду выбывать раз в 8-10 лет»
вчера, 11:08
Вяльбе станет заместителем Свищева в объединенной лыжной федерации (РИА Новости)
вчера, 10:20
Мурманский лыжный марафон отменили из-за погодных условий
вчера, 10:05
Юрий Бородавко: «Предпосылок для отмены Кубка России в Апатитах на сто процентов нет»
вчера, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем