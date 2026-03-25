Сервисмен Уфтиков о работе на Кубке мира: «Когда я пришел получать ключи от бокса и в графе «страна» указал AIN, люди начали переглядываться: «Что это такое? Россия? Так бы сразу и сказал!»

Сервисмен Уфтиков: в FIS предупредили, что я должен избегать слова «Россия».

Сервисмен Евгений Уфтиков рассказал о получении нейтрального статуса и работе на Кубке мира.

– Нейтральный статус вы получили, уже находясь в Европе?

– Это была целая история. Подтверждение от FIS я получил фактически сразу по прилете в Давос, но так получилось, что пошлину сразу не оплатили. Письмо от международной федерации с просьбой прислать чек об оплате я получил позже – в самый канун Рождества, когда мы уже переехали в Тоблах к первому этапу «Тур де Ски». Вот тогда мы в панике и стали ломать головы. В профайле FIS у меня статус уже горел зеленым, но Сорин сказал особо не обольщаться по этому поводу: «Твой зеленый сейчас превратится в красный за две секунды».

С нами за столом сидел знакомый итальянец, который пару лет тренировался с группой Сорина; он тоже впал в ступор: «Ребята, сорри, я никогда в жизни не делал международных переводов, так что помочь вряд ли смогу». К тому же Рождество – все банки закрыты. В итоге Савелий отыскал в интернете банк, который должен был работать в этот день еще полтора часа; мы все оплатили, я переслал подтверждение в FIS, где меня сразу добавили во все возможные рабочие группы, чтобы я был на связи.

Был и смешной момент. Спортивный директор FIS Сандра Шпиц еще в Давосе предупредила, что, находясь на Кубке мира, я должен избегать в беседах с другими людьми слова «Россия», то есть крайне желательно вообще никак не упоминать национальную принадлежность. Но когда я пришел получать ключи от бокса и в графе «страна» указал AIN, люди начали переглядываться: «AIN? Что это такое? Россия? Ну так бы сразу и сказал!» <...>

– На «Тур де Ски» итальянские сервисмены по‑прежнему продолжали вам помогать?

– Не только они, но и коллеги из Белоруссии, Казахстана. Подходили и предлагали содействие главный тренер сборной США Мэтт Уиткомб, работающий с североамериканцами Нико Бонетти. Сервисмен сборной Словении Мартин, который давно работает в лыжных гонках и имеет огромный опыт, как только увидел меня на стадионе, подошел сам: «Джонни, если появятся хоть малейшие проблемы с держанием, со скольжением, обращайся, всегда помогу». Потом с такими же словами подошли поляки.

Больше других меня поразил олимпийский чемпион Кристиан Дзордзи – в Валь‑ди‑Фиемме даже один из подъемов трассы его именем назван. Мы с ним были знакомы и раньше, еще до того, как он начал работать в Андорре, периодически общались, но я совершенно не ожидал, что по ходу «Тур де Ски», а потом и Олимпиады Кристиан сам начнет приходить ко мне в кабинку, что‑то советовать на каждую погоду, на каждую определенную гонку. А после скиатлона, где Савелий заехал четвертым, заглянул с вопросом: «Чем мазались?» Услышал, что итальянской смазкой, удивился: «Да ладно? У итальянцев лыжи так не ехали!» – сказал Уфтиков.