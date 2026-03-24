10

Клэбо снялся с чемпионата Норвегии из-за сотрясения мозга в Драммене

Йоханнес Клэбо пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам.

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо снялся с чемпионата Норвегии, который пройдет в Лигне с 27 по 29 марта.

«Я должен был поехать на чемпионат Норвегии, но из-за сотрясения мозга решил отказаться от участия», – сказал Клэбо.

Норвежец получил сотрясение во время полуфинала спринта на этапе Кубка мира в Драммене.

«Долгое время перед этапом Кубка мира в Лейк-Плэсиде существовала неопределенность относительно того, будет ли Йоханнес из-за травмы головы допущен к поездке по медицинским показаниям.

Соревнования прошли хорошо, но из-за травмы и общей нагрузки, связанной с соревнованиями и переездами, ему было рекомендовано воздержаться от участия в дальнейших соревнованиях», – сказал врач сборной Норвегии Ове Фераген.

Ох, Клэбо снесли на трассе в спринте! Он сильно ударился головой

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: VG
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Норвегии
logoлыжные гонки
чемпионат Норвегии
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень жаль. Здоровья и скорейшего выздоровления королю лыжных гонок 🇳🇴👍.
Ответ Hardy
🤣🤣🤣
А что смешного то? Сотряс диагностирован. Здоровье важнее
Рекомендуем
Главные новости
