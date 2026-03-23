  • Йоханнес Клэбо: «Мне нужно найти новую мотивацию. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира»
Йоханнес Клэбо: «Мне нужно найти новую мотивацию. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира»

Клэбо рассказал о карьерных планах: мне нужно найти новую мотивацию.

11-кратный олимпийский чемпион по лыжам Йоханнес Клэбо заявил, что ему необходимо найти новую мотивацию.

«Мне нужно будет потратить время этой весной, чтобы по-настоящему понять, какая цель будет следующей. Думаю, мне нужно найти новую мотивацию в том, чем я буду заниматься. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира, и мне нравится сам момент, когда я надеваю биб – я люблю соревноваться. Это уже хорошее начало», – сказал Клэбо.

Норвежец подтвердил, что намерен выступить на Олимпиаде-2030 во Франции, где он снова попробует участвовать во всех шести гонках.

«Чем старше я становлюсь, тем сложнее, скорее всего, будет в спринте. Появились молодые лыжники, которые действительно начинают оказывать серьезное давление», – отметил спортсмен.

Клэбо также думает об Играх-2034 в Юте: «Я говорил со своим физиотерапевтом: если нам удастся все правильно сделать с телом и мотивация сохранится, думаю, это возможно. Но путь будет долгим».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NBC
Боже, Император совсем не щадит нервы своих хейтеров (по совместительству глоров монгола и ФЛГР), троллит тех отложенной ещё на 4 года, пенсией ))
В принципе, учитывая, что на ОИ состав в гонках из-за урезанных квот как правило беднее, чем на обычном этапе кубка мира, то вполне может замахнуться на пару золотых и в 2034. Эстафета и марафон вполне подойдут в виде целей для этого.
Боже, Император совсем не щадит нервы своих хейтеров (по совместительству глоров монгола и ФЛГР), троллит тех отложенной ещё на 4 года, пенсией )) В принципе, учитывая, что на ОИ состав в гонках из-за урезанных квот как правило беднее, чем на обычном этапе кубка мира, то вполне может замахнуться на пару золотых и в 2034. Эстафета и марафон вполне подойдут в виде целей для этого.
Так ему будет сложнее попасть в сборную Норвегии. Будь у него хоть 15 золотых, пассажира они не повезут точно. Хз отя это конечно от поколения зависит.
Заедь дружок к нам на Кубок России в след сезоне.Сразу мотивация появится)))
Заедь дружок к нам на Кубок России в след сезоне.Сразу мотивация появится)))
Клебо не участвует в любительских соревнованиях
Клебо не участвует в любительских соревнованиях
🤣👍
Ну на ОИ-34 Клэбо будет уже 37 лет, только на дистанции может и поборется за медали. Хотя на выходных 35-летний Пеллегрино взял спринт, да и УЭБ в 40 лет взял золото в Сочи. Прецеденты есть, но до этого времени Клэбо может наесться, что ему и игры в Юте не интересны станут.
Настроения такие, потому что толком нет у него конкуренции. А может где-то взрывной юниор расправляет крылья (вдруг в нас?) – вот и мотивация у Йоханнеса появится.
Ёханес, похлопачи за наших богатырей, будет тебе большая мотивация☝️.
Надо стремиться ставить новые рекорды, с учетом того что глобальное потепление может в недалеком будущем вообще помешать проведению зимних видов спорта, возможно рекорды Клэбо вечные
Это конечно троллинг всех. Но на самом деле будет интересно если останется, смотреть его закат
Материалы по теме
Колесо Клэбо. Норвежец вваливает в гору бегом – и никто ничего не может с этим сделать
вчера, 17:30
Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл общий зачет, Амундсен – 2-й, Коростелев – 15-й
22 марта, 20:00
Клэбо стал первым лыжником, выигравшим общий, спринтерский и дистанционный зачеты Кубка мира в одном сезоне
22 марта, 17:45
Рекомендуем
Главные новости
Клэбо снялся с чемпионата Норвегии из-за сотрясения мозга в Драммене
сегодня, 06:45
Губерниев о назначании Свищева главой лыжной ассоциации: «Тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов»
вчера, 15:32
Юрий Бородавко: «Свищев действительно погружен в спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, все сдвинется в лучшую сторону»
вчера, 15:00
Объединение федераций лыжных видов спорта завершится в мае
вчера, 14:44
Багиян об отказах иностранцев фотографироваться на Паралимпиаде: «Ну не захотели и не захотели. Мы ехали на Игры не за фото, а чтобы соревноваться»
вчера, 13:52
Горнолыжница Ворончихина о том, что спортсменов из США не отстраняют: «Очень обидно, когда такие неравноправные отношения»
вчера, 13:23
Александр Панжинский: «Пока сложно оценить, каким руководителем станет Свищев. Верю, что у него получится открыть двери международного спорта»
вчера, 13:14
Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»
вчера, 11:17
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров о том, что «Матч ТВ» не показал Олимпиаду: «С точки зрения бизнеса мы ничего не потеряли. Падения аудитории не произошло»
вчера, 10:35
Светлана Журова: «Свищев – сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS»
вчера, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем