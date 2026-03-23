Йоханнес Клэбо: «Мне нужно найти новую мотивацию. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира»

Клэбо рассказал о карьерных планах: мне нужно найти новую мотивацию.

11-кратный олимпийский чемпион по лыжам Йоханнес Клэбо заявил, что ему необходимо найти новую мотивацию.

«Мне нужно будет потратить время этой весной, чтобы по-настоящему понять, какая цель будет следующей. Думаю, мне нужно найти новую мотивацию в том, чем я буду заниматься. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира, и мне нравится сам момент, когда я надеваю биб – я люблю соревноваться. Это уже хорошее начало», – сказал Клэбо.

Норвежец подтвердил, что намерен выступить на Олимпиаде-2030 во Франции, где он снова попробует участвовать во всех шести гонках.

«Чем старше я становлюсь, тем сложнее, скорее всего, будет в спринте. Появились молодые лыжники, которые действительно начинают оказывать серьезное давление», – отметил спортсмен.

Клэбо также думает об Играх-2034 в Юте: «Я говорил со своим физиотерапевтом: если нам удастся все правильно сделать с телом и мотивация сохранится, думаю, это возможно. Но путь будет долгим».