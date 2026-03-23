  • Губерниев о назначании Свищева главой лыжной ассоциации: «Тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов»
Губерниев о назначании Свищева главой лыжной ассоциации: «Тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов»

Губерниев о Свищеве во главе ассоциации лыж: Вяльбе теперь лишь одна из замов.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Елена Вяльбе теперь не будет первым лицом российских лыж.

Депутата Госдумы Дмитрия Свищева избрали президентом Ассоциации лыжных видов спорта России. Свищев сменил в этой должности главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

«Пожелаю удачи новому руководству новой ассоциации лыжных видов! Свищев справится! Секте бывшей начальницы ФЛГР надо понимать, что тетушка Лена теперь не просто не первое лицо, а всего лишь одна из замов... А это совсем другой уровень, увы...» – написал Губерниев.

«Я об этом знал еще несколько месяцев назад. Свищев – авторитетный руководитель и человек, у которого есть связи в России и заграницей. Он развивал не только керлинг, но и проводил соревнования по фристайлу и сноуборду. Я очень часто сотрудничаю с ним.

Желаю ему всяческих удач. Буду ему помогать. Бывшие президенты останутся вице-президентами, но теперь все в лыжах будет чуточку по-другому», – цитирует Губерниева «СЭ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Ассоциация лыжных видов спорта России
Елена Вяльбе
ФЛГР
Свищев - президент лыжных видов, Вяльбе осталась во главе лыж, в смысле лыжных гонок. Губерниев тоже остался дураком
Ответ Сергей Лепехин
Свищев - президент лыжных видов, Вяльбе осталась во главе лыж, в смысле лыжных гонок. Губерниев тоже остался дураком
ФЛГР будет ликвидирована, как и в других видах при укрупнении
ФЛГР будет ликвидирована, как и в других видах при укрупнении
И что? Превратится не в ФЛГР, а в департамент лыжных гонок. Суть от этого не меняется, все правильно выше написали. Возглавлять его останется Вяльбе. Даже если внутренней структуры не будет (что вряд ли), будет значит замом который курирует лыжные гонки.
Тётушка Лена, "всего лишь", чемпионка на все времена, а ты фуфел конченый, вот такая разница, да-с ((
Я не поклонник Вяльбе, но она великая спортсменка для нашей страны. А кто такой Губерниев?
Я не поклонник Вяльбе, но она великая спортсменка для нашей страны. А кто такой Губерниев?
Великий ********
Я не поклонник Вяльбе, но она великая спортсменка для нашей страны. А кто такой Губерниев?
Согласен полностью
Много месяцев губер мечтал об этой должности, почти ежедневно поливая Вяльбе грязью. Подробно излагал как он поднимет лыжный спорт России на небывалую высоту, как норвежцы будут унижены. А теперь конечно в бессильной злобе тявкает на Елену Валерьевну, Свищева боится трогать, высоко тот сидит. Мерзавец каких свет не видывал.
Депутата Госдумы Дмитрия Свищева избрали президентом Ассоциации лыжных видов спорта России.
А так можно? Нужна пояснительная бригада.
Депутата Госдумы Дмитрия Свищева избрали президентом Ассоциации лыжных видов спорта России. ---------------- А так можно? Нужна пояснительная бригада.
Что именно смущает?
Что именно смущает?
Вчитался. Теперь ничего.
Голосом Папанова: ИДИОТ
Жаль что власти позволяют такому отребью поливать безнаказанно великую спортсменку. И все смотрят спокойно типа ничего не происходит.
Жаль что власти позволяют такому отребью поливать безнаказанно великую спортсменку. И все смотрят спокойно типа ничего не происходит.
Губа охамел больше некуда, он и Анфису Резцову оскорблял
Почему никто не осадит этого зарвавшевося типа? Ну совсем охренел уже.
Губер , закрой рот !!!
Как готовится нет предела человеческой …
Александр Панжинский: «Пока сложно оценить, каким руководителем станет Свищев. Верю, что у него получится открыть двери международного спорта»
сегодня, 13:14
Каминский о назначении Свищева главой лыжной ассоциации: «А кто это такой? Я его не знаю. Хотелось бы знать, какие люди его двинули»
сегодня, 13:01
Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»
сегодня, 11:17
Юрий Бородавко: «Свищев действительно погружен в спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, все сдвинется в лучшую сторону»
сегодня, 15:00
Объединение федераций лыжных видов спорта завершится в мае
сегодня, 14:44
Багиян об отказах иностранцев фотографироваться на Паралимпиаде: «Ну не захотели и не захотели. Мы ехали на Игры не за фото, а чтобы соревноваться»
сегодня, 13:52
Горнолыжница Ворончихина о том, что спортсменов из США не отстраняют: «Очень обидно, когда такие неравноправные отношения»
сегодня, 13:23
Александр Панжинский: «Пока сложно оценить, каким руководителем станет Свищев. Верю, что у него получится открыть двери международного спорта»
сегодня, 13:14
Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»
сегодня, 11:17
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров о том, что «Матч ТВ» не показал Олимпиаду: «С точки зрения бизнеса мы ничего не потеряли. Падения аудитории не произошло»
сегодня, 10:35
Светлана Журова: «Свищев – сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS»
сегодня, 10:14
Михаил Дегтярев: «Поддерживаю кандидатуру Свищева на пост главы объединенной лыжной федерации. У него большой опыт в управлении сложными процессами»
сегодня, 09:41
Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Он сменил на этом посту Елену Вяльбе
сегодня, 09:23
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
вчера, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
