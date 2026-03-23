Губерниев о назначании Свищева главой лыжной ассоциации: «Тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов»

Губерниев о Свищеве во главе ассоциации лыж: Вяльбе теперь лишь одна из замов.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Елена Вяльбе теперь не будет первым лицом российских лыж.

Депутата Госдумы Дмитрия Свищева избрали президентом Ассоциации лыжных видов спорта России. Свищев сменил в этой должности главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Вяльбе.

«Пожелаю удачи новому руководству новой ассоциации лыжных видов! Свищев справится! Секте бывшей начальницы ФЛГР надо понимать, что тетушка Лена теперь не просто не первое лицо, а всего лишь одна из замов... А это совсем другой уровень, увы...» – написал Губерниев.

«Я об этом знал еще несколько месяцев назад. Свищев – авторитетный руководитель и человек, у которого есть связи в России и заграницей. Он развивал не только керлинг, но и проводил соревнования по фристайлу и сноуборду. Я очень часто сотрудничаю с ним.

Желаю ему всяческих удач. Буду ему помогать. Бывшие президенты останутся вице-президентами, но теперь все в лыжах будет чуточку по-другому», – цитирует Губерниева «СЭ» .