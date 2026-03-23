Юрий Бородавко: «Свищев действительно погружен в спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, все сдвинется в лучшую сторону»

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался о назначении депутата Госдумы Дмитрия Свищева президентом Ассоциации лыжных видов спорта России.

Свищев сменил в этой должности главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«Это новое назначение человека, который действительно погружен в спорт, в большой спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, что все сдвинется в лучшую сторону, в том числе на международном уровне. Поживем – увидим, как будет дальше. Здесь многое будет зависеть от работы», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Началось, подлизование.
Вовремя предать - это не предать, а предвидеть
В том числе на международном уровне, то есть на внутреннем уровне с Вяльбе тоже есть вопросы? Бунт на корабле
На международном уровне г-н Свищев в тотальном бане🤷‍♂️
В лучшую - это за руки и за ноги весь мир на соревнования потащит? Или с руководителем от политического руководства ещё дальше от международного спорта заткнут?
Подстраиваться начал
Материалы по теме
Объединение федераций лыжных видов спорта завершится в мае
вчера, 14:44
Александр Панжинский: «Пока сложно оценить, каким руководителем станет Свищев. Верю, что у него получится открыть двери международного спорта»
вчера, 13:14
Каминский о назначении Свищева главой лыжной ассоциации: «А кто это такой? Я его не знаю. Хотелось бы знать, какие люди его двинули»
вчера, 13:01
Рекомендуем
Главные новости
Йоханнес Клэбо: «Мне нужно найти новую мотивацию. Хорошо то, что мне по-прежнему нравится выигрывать гонки Кубка мира»
вчера, 19:09
Губерниев о назначании Свищева главой лыжной ассоциации: «Тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов»
вчера, 15:32
Объединение федераций лыжных видов спорта завершится в мае
вчера, 14:44
Багиян об отказах иностранцев фотографироваться на Паралимпиаде: «Ну не захотели и не захотели. Мы ехали на Игры не за фото, а чтобы соревноваться»
вчера, 13:52
Горнолыжница Ворончихина о том, что спортсменов из США не отстраняют: «Очень обидно, когда такие неравноправные отношения»
вчера, 13:23
Александр Панжинский: «Пока сложно оценить, каким руководителем станет Свищев. Верю, что у него получится открыть двери международного спорта»
вчера, 13:14
Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»
вчера, 11:17
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров о том, что «Матч ТВ» не показал Олимпиаду: «С точки зрения бизнеса мы ничего не потеряли. Падения аудитории не произошло»
вчера, 10:35
Светлана Журова: «Свищев – сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS»
вчера, 10:14
Михаил Дегтярев: «Поддерживаю кандидатуру Свищева на пост главы объединенной лыжной федерации. У него большой опыт в управлении сложными процессами»
вчера, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем