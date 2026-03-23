Юрий Бородавко: «Свищев действительно погружен в спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, все сдвинется в лучшую сторону»

Бородавко: Свищев действительно погружен в спорт, понимает интересы спортсменов.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался о назначении депутата Госдумы Дмитрия Свищева президентом Ассоциации лыжных видов спорта России.

Свищев сменил в этой должности главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«Это новое назначение человека, который действительно погружен в спорт, в большой спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, что все сдвинется в лучшую сторону, в том числе на международном уровне. Поживем – увидим, как будет дальше. Здесь многое будет зависеть от работы», – сказал Бородавко.