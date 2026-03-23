Объединение федераций лыжных видов спорта завершится в мае
Объединение федераций лыжных видов спорта завершится в мае.
Процесс объединения федераций лыжных видов спорта и сноуборда завершится в 20-х числах мая.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В ближайшее время Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта должны провести отчетно-выборные конференции, на которых будет голосование за вступление в объединенную федерацию.
Процесс объединения завершится на отчетно-выборной конференции ФЛГР, которая состоится в 20-х числах мая.
На пост президента будущей объединенной федерации единогласно выдвинут депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
